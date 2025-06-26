جوهرة مغربية جديدة في ريال مدريد.. من هو عمر الشاوي؟

خبرني - يواصل نادي ريال مدريد رحلة اصطياد المواهب المغربية الواعدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد عملاق كرة القدم الإسبانية مع الجناح صاحب الـ15 عاما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي مورسيا.

وسبق "للميرينغي" أن ضم الشقيقين عبد الله وزكريا وزان الذين تخرجا من مدرسة شبان نادي أياكس، بجانب تمثيل مختلف منتخبات المغرب للفئات السنية.

وعبر التقرير التالي، ترصد العين الرياضية ترصد العين الرياضية 3 معلومات ينبغي معرفتها عن عمر الشاوي.

انضم اللاعب الواعد لنادي ريال مورسيا عام 2020 عن عمر الـ10 أعوام بعد نجاحه في تجاوز الاختبارات البدنية والفنية.

ولعب قبلها مع بانياخان الهاوي الذي يملك شراكة واتفاقية تعاون مع نادي ريال مورسيا.

يلعب عمر الشاوي في مركز الجناح ويمتاز بسهولة المراوغة وقدرته الفائقة على تجاوز منافسيه المباشرين.

المستويات القوية التي قدمها اللاعب المغربي الصاعد جلبت انتباه كشافي نادي ريال مدريد الذين قدموا تقارير إيجابية بشأنه.

ولد عمر الشاوي في إسبانيا من أبوين مغربيين، وهو بالتالي مؤهل قانونيا لتمثيل "أسود الأطلس" و"لاروخا" على الصعيد الدولي.

وتلقى في شهر مارس/آذار الماضي دعوة من قبل منتخب المغرب تحت 16 عاما، غير أنه بقي على دكة البدلاء خلال المواجهتين أمام بوركينا فاسو والكاميرون.