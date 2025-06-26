عجلون: معسكرات الحسين تسهم في تعزيز الانتماء وتمكين الشباب
عجلون 26 حزيران (بترا)- علي فريحات- استكملت مديرية شباب محافظة عجلون استعداداتها لاستقبال المشاركين بمعسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام التي تقيمها وزارة الشباب.
وقال مدير الشباب يحيى المومني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن المعسكرات التي سيشارك فيها 800 شاب وشابة، تهدف إلى تعزيز قيم العمل والانتماء وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد جيل واعٍ ومنتم لوطنه من خلال أنشطة متنوعة تشمل الورش التدريبية والندوات الفكرية والأنشطة الرياضية والكشفية والعمل التطوعي، إضافة إلى لقاءات مفتوحة مع شخصيات وطنية مؤثرة.
وبين أن المعسكرات تتيح للمشاركين الفرصة للتعبير عن الذات والانخراط في العمل الجماعي وتعلم مهارات جديدة في بيئة آمنة ومحفزة، مشيرا إلى أن المعسكرات تنوعت بين المبيت والنهاري.
وأشار المومني إلى أن المعسكرات هذا العام ستتناول مواضيع تعنى بالشباب منها النشاط الرياضي والبدني بالتعاون مع اللجنة الصحية الأردنية، والتغير المناخي والاقتصاد الأخضر والأمن والسلم بالتعاون مع اليونيسيف، والمشاركة السياسية والحزبية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع البريد الأردني، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالتعاون مع معهد الإدارة.
وقال إن المعسكرات ستتضمن أيضا الريادة والابتكار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والمغامرة والتحدي بالتعاون مع الأمن العام والدرك، وعيون الأردن بالتعاون مع الأمن العام والشرطة النسائية، وصناعة الألعاب بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني، والصحة والشباب بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، والفكرية بالتعاون مع منظمة الوايبو، والمهني بالتعاون مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني، والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن.
ودعا المومني الشباب إلى استثمار العطلة الصيفية والمشاركة بهذه المعسكرات بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وينمي قدراتهم.
--(بترا)
ع.ف/م ك/أس
26/06/2025 14:20:45
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