عجلون: معسكرات الحسين تسهم في تعزيز الانتماء وتمكين الشباب

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عجلون 26 حزيران (بترا)- علي فريحات- استكملت مديرية شباب محافظة عجلون استعداداتها لاستقبال المشاركين بمعسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام التي تقيمها وزارة الشباب.

وقال مدير الشباب يحيى المومني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن المعسكرات التي سيشارك فيها 800 شاب وشابة، تهدف إلى تعزيز قيم العمل والانتماء وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد جيل واعٍ ومنتم لوطنه من خلال أنشطة متنوعة تشمل الورش التدريبية والندوات الفكرية والأنشطة الرياضية والكشفية والعمل التطوعي، إضافة إلى لقاءات مفتوحة مع شخصيات وطنية مؤثرة.

وبين أن المعسكرات تتيح للمشاركين الفرصة للتعبير عن الذات والانخراط في العمل الجماعي وتعلم مهارات جديدة في بيئة آمنة ومحفزة، مشيرا إلى أن المعسكرات تنوعت بين المبيت والنهاري.

وأشار المومني إلى أن المعسكرات هذا العام ستتناول مواضيع تعنى بالشباب منها النشاط الرياضي والبدني بالتعاون مع اللجنة الصحية الأردنية، والتغير المناخي والاقتصاد الأخضر والأمن والسلم بالتعاون مع اليونيسيف، والمشاركة السياسية والحزبية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع البريد الأردني، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالتعاون مع معهد الإدارة.

وقال إن المعسكرات ستتضمن أيضا الريادة والابتكار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والمغامرة والتحدي بالتعاون مع الأمن العام والدرك، وعيون الأردن بالتعاون مع الأمن العام والشرطة النسائية، وصناعة الألعاب بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني، والصحة والشباب بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، والفكرية بالتعاون مع منظمة الوايبو، والمهني بالتعاون مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني، والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن.

ودعا المومني الشباب إلى استثمار العطلة الصيفية والمشاركة بهذه المعسكرات بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وينمي قدراتهم.

--(بترا)

ع.ف/م ك/أس

26/06/2025 14:20:45





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