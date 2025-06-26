النثّة.. عادة كركية تعكس روح التكافل الاجتماعي وتُخفف أعباء المناسبات

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الكرك 26 حزيران (بترا)- أماني الحمزات- تُعد "النثّة" من العادات الاجتماعية المتوارثة في محافظة الكرك، والتي ما تزال حاضرة في وجدان الأهالي، لا سيما في المناسبات السعيدة كالأعراس، إذ أنها تعبّر عن قيم التكافل والتعاون، وتشكل جزءًا أصيلًا من الموروث الشعبي المحلي.

وتعبر كلمة "النثّة"، المأخوذة من الفعل "نثّ"، النثر أو التوزيع، عن تقديم العطايا المالية أو العينية بشكل علني خلال المناسبات.

وقد بدأت هذه العادة في بداياتها بتقديم الحبوب أو المؤونة أو الماشية بحسب المتاح، قبل أن تتطور لاحقًا لتأخذ طابع الدعم المالي المباشر.

وتبرز "النثّة" اليوم كأحد أشكال الدعم المجتمعي غير الرسمي، إذ يسهم الأقارب والجيران والمعارف في تقديم مبالغ مالية لصاحب المناسبة، بالإضافة الى تقديم الحلويات والمشروبات والمكسرات دعمًا له ومشاركة في فرحه، في مشهد يترجم روح التعاون والمساندة.

وتقول أم محمود، وهي إحدى المشاركات الدائمات في مناسبات منطقتها، إن "النثّة" تتجاوز قيمتها المالية إلى معانٍ أعمق، فهي "تعبير عن الوقوف مع الآخرين، وتأكيد أننا كأبناء حي واحد نشكل عائلة واحدة، لا نتردد في الوقوف مع بعضنا البعض في مختلف الظروف".

أما الشابة هبة الطراونة، فترى في هذه العادة بعدًا إنسانيًا يعكس التكاتف المجتمعي، قائلة: "عندما تُقبل فتاة على الزواج، يسارع الجميع لتقديم ما يستطيع، ولو كان بسيطًا، وهذا ما يجعلنا نشعر بأننا ننتمي إلى مجتمع متماسك ومترابط".

ويبيّن الباحث في التراث الشعبي الدكتور محمد الرواشدة، أن "النثّة" تعكس البنية الاجتماعية التضامنية التي تميز المجتمع الكركي، مؤكدًا أنها شكل من أشكال الضمان الاجتماعي التقليدي الذي يُرسّخ قيم التراحم والدعم المتبادل، ويُسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية.

وتؤكد مريم المجالي، وهي مهتمة بالتراث الشعبي، أن "النثّة" ما تزال تقليدًا فاعلًا في المجتمع الكركي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تُسهم في تخفيف الأعباء وتُضفي أجواء من المحبة والتقدير، وتُعزز من حضور القيم الإنسانية والاجتماعية الأصيلة.

وأشارت إلى أنه ورغم التغيرات التي طرأت على المجتمع، يحرص أهالي الكرك على الحفاظ على "النثّة" كأحد رموز الموروث الشعبي، لما تحمله من دلالات على الانتماء والتكافل، ورسالة إنسانية تستحق أن تُنقل إلى الأجيال المقبلة.

ومن الجانب الديني، يوضح الواعظ الشرعي الحارث النوافلة، بأن الشريعة الإسلامية تحثّ على التراحم والمواساة، خصوصًا في مناسبات الفرح، مبينًا أن "النثّة" مقبولة شرعًا طالما أنها تتم برضا الطرفين ودون إلزام أو رياء، وتُعد من صور التعاون على البرّ والإحسان.

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته"، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على جوهر هذه العادة، وتجنب المبالغة التي قد تُحدث حرجًا اجتماعيًا، بما يضمن استمرارها بروحها الأصيلة.

--(بترا)

ا.ح/م ك/أس

26/06/2025 14:34:14





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