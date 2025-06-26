زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية

زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية
جرش 26 حزيران (بترا)-علي فريحات- واصلت مديرية زراعة محافظة جرش جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي في المحافظة من خلال سلسلة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتمكين المزارعين.
وقالت مدير زراعة جرش المهندســة علا محاسنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية نفذت خلال العام الحالي عددًا من المبادرات النوعية التي شملت دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع الرقعة الخضراء وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التحريج والممارسات الزراعية الحديثة.
وأضافت أنه جرى إطلاق المدارس الحقلية بعنوان "تغذية المختبرات والخلطات العلفية" في منطقة كفر خل ومدرسة "أثر زراعة الأعلاف الخضراء على الأمن الغذائي" في منطقة بليلا في قضاء برما ومدرسة "الزراعة المائية وأنظمة الري بالفتيل" ضمن مشروع الاستثمار وانتشال الأسر الريفية من الفقر، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ جولات ميدانية عدة خلال عيد الأضحى للكشف عن الحالات الطارئة ومتابعة الأضاحي ضمن جهود قسم الثروة الحيوانية.
وبينت أن المديرية، ومن باب تعزيز التشاركية، عززت تعاونها مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى خطتها التي وضعتها للحد من حرائق الغابات من خلال فتح خطوط نار احترازية داخل الغابات وفي منطقة سد الملك طلال، بالإضافة إلى تنفيذ جلسات تدريبية في هذه المدارس حول "التصنيع الغذائي من المنتجات الحيوانية" في بيت خيرات سوف، والإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون في منطقة ساكب.
وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ جولات ميدانية لقسم المشاريع لمتابعة تنفيذ مشاريع الآبار وقنوات الري في عدد من مناطق المحافظة وتطوير الإعلام الزراعي ومشاركة المديرية في الاجتماع التنسيقي لمناقشة الخطة الشاملة لتطوير الإعلام والمحتوى الرقمي في وزارة الزراعة وتنفيذ حملة زراعة أشجار حرجية في مدخل ومحيط مبنى جمعية العون الطبي الفلسطيني الجديد في مخيم جرش بالتعاون مع مديرية الحراج.
وبينت أن المديرية تواصل خططها وجهودها نحو تطوير القطاع الزراعي في المحافظة بصفته ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي وأداة فاعلة في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.
--(بترا)
ع.ف/م ك/أس
26/06/2025 14:39:05
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