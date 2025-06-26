زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 26 حزيران (بترا)-علي فريحات- واصلت مديرية زراعة محافظة جرش جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي في المحافظة من خلال سلسلة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتمكين المزارعين.

وقالت مدير زراعة جرش المهندســة علا محاسنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية نفذت خلال العام الحالي عددًا من المبادرات النوعية التي شملت دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع الرقعة الخضراء وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التحريج والممارسات الزراعية الحديثة.

وأضافت أنه جرى إطلاق المدارس الحقلية بعنوان "تغذية المختبرات والخلطات العلفية" في منطقة كفر خل ومدرسة "أثر زراعة الأعلاف الخضراء على الأمن الغذائي" في منطقة بليلا في قضاء برما ومدرسة "الزراعة المائية وأنظمة الري بالفتيل" ضمن مشروع الاستثمار وانتشال الأسر الريفية من الفقر، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ جولات ميدانية عدة خلال عيد الأضحى للكشف عن الحالات الطارئة ومتابعة الأضاحي ضمن جهود قسم الثروة الحيوانية.

وبينت أن المديرية، ومن باب تعزيز التشاركية، عززت تعاونها مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى خطتها التي وضعتها للحد من حرائق الغابات من خلال فتح خطوط نار احترازية داخل الغابات وفي منطقة سد الملك طلال، بالإضافة إلى تنفيذ جلسات تدريبية في هذه المدارس حول "التصنيع الغذائي من المنتجات الحيوانية" في بيت خيرات سوف، والإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون في منطقة ساكب.

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ جولات ميدانية لقسم المشاريع لمتابعة تنفيذ مشاريع الآبار وقنوات الري في عدد من مناطق المحافظة وتطوير الإعلام الزراعي ومشاركة المديرية في الاجتماع التنسيقي لمناقشة الخطة الشاملة لتطوير الإعلام والمحتوى الرقمي في وزارة الزراعة وتنفيذ حملة زراعة أشجار حرجية في مدخل ومحيط مبنى جمعية العون الطبي الفلسطيني الجديد في مخيم جرش بالتعاون مع مديرية الحراج.

وبينت أن المديرية تواصل خططها وجهودها نحو تطوير القطاع الزراعي في المحافظة بصفته ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي وأداة فاعلة في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.

--(بترا)

ع.ف/م ك/أس

26/06/2025 14:39:05