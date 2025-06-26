المشعان استمرار تطوير الطرق الداخلية في الصليبخات طريق خلف الأحمر

الأعمال الجارية تتضمن فرش طبقة الأسفلت من نوع "Type 3"



عاطف رمضان

قالت وزير الأشغال العامة د. نورة المشعان، إن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تواصل أعمالها في منطقة الصليبخات، طريق خلف الأحمر، في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق البلاد، وحرصاً على تنفيذ خطط الصيانة الدورية للطرق.

وأضافت المشعان أن مهندسي الوزارة يشرفون ميدانياً على تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وباستخدام معدات وآليات متطورة لضمان جودة التنفيذ وسلامة الاستخدام. وأفادت الفرق الفنية بأن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة.

وبينت أن أعمال الصيانة والتطوير تأتي ضمن برنامج الوزارة لصيانة وتأهيل الطرق الداخلية، والذي يستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق السكنية، والحد من مشاكل الطرق، واستجابة لملاحظات المواطنين والمقيمين، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

وأكدت التزام الوزارة بتوفير بيئة طرق آمنة ومتطورة تسهم في انسيابية الحركة المرورية وتقلل من المخاطر والحوادث، داعيةً في الوقت ذاته قاطني المنطقة إلى التعاون وتفهم إجراءات التحويلات المؤقتة لحين استكمال الأعمال.

وأفاد نائب المهندس المشرف على عقد صيانة الطرق رقم 13 بمحافظة الجهراء، م. ممدوح العنزي، أنه بناء على توجيهات وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، تواجدنا اليوم في موقع طريق خلف الأحمر لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر مستجدات تنفيذ الأعمال ضمن العقود الجديدة الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية للطرق.

وأوضح العنزي أن الأعمال الجارية اليوم تتضمن فرش طبقة الأسفلت من نوع "Type 3" ضمن خطة تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها.