المشعان استمرار تطوير الطرق الداخلية في الصليبخات طريق خلف الأحمر

المشعان استمرار تطوير الطرق الداخلية في الصليبخات طريق خلف الأحمر
-
الأعمال الجارية تتضمن فرش طبقة الأسفلت من نوع "Type 3"
عاطف رمضان
قالت وزير الأشغال العامة د. نورة المشعان، إن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تواصل أعمالها في منطقة الصليبخات، طريق خلف الأحمر، في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق البلاد، وحرصاً على تنفيذ خطط الصيانة الدورية للطرق.
وأضافت المشعان أن مهندسي الوزارة يشرفون ميدانياً على تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وباستخدام معدات وآليات متطورة لضمان جودة التنفيذ وسلامة الاستخدام. وأفادت الفرق الفنية بأن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة.
وبينت أن أعمال الصيانة والتطوير تأتي ضمن برنامج الوزارة لصيانة وتأهيل الطرق الداخلية، والذي يستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق السكنية، والحد من مشاكل الطرق، واستجابة لملاحظات المواطنين والمقيمين، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.
وأكدت التزام الوزارة بتوفير بيئة طرق آمنة ومتطورة تسهم في انسيابية الحركة المرورية وتقلل من المخاطر والحوادث، داعيةً في الوقت ذاته قاطني المنطقة إلى التعاون وتفهم إجراءات التحويلات المؤقتة لحين استكمال الأعمال.
وأفاد نائب المهندس المشرف على عقد صيانة الطرق رقم 13 بمحافظة الجهراء، م. ممدوح العنزي، أنه بناء على توجيهات وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، تواجدنا اليوم في موقع طريق خلف الأحمر لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر مستجدات تنفيذ الأعمال ضمن العقود الجديدة الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية للطرق.
وأوضح العنزي أن الأعمال الجارية اليوم تتضمن فرش طبقة الأسفلت من نوع "Type 3" ضمن خطة تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء
كافيه ومطعم أوليريس الأمريكي يفتتح ثاني فروعه بدبي في فندق ميلينيوم ليك فيو
التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية
نيكاي لأعلى مستوى في 4 أشهر بفضل التهدئة بالشرق الأوسط
شهيدان في غارتين إسرائيليتين جنوبي لبنان
إشهار كتاب أبيض وأسود لزحل المفتي