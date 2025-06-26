مطار دبي يستعد لاستقبال 3.4 ملايين مسافر في الذروة الصيفية
وفي إطار الاستعداد لفترة الذروة هذه، فعّلت مطارات دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خطة شاملة، تهدف إلى ضمان سلاسة الرحلات، والحفاظ على أمن الضيوف.
وبينما أدّت الأوضاع الإقليمية الراهنة إلى بعض التأخيرات والإلغاءات في رحلات الطيران، يواصل مجتمع المطار oneDXB، العمل على مدار الساعة، لدعم الضيوف المسافرين، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم عند الحاجة، مع الحفاظ على استمرارية وسلاسة تقديم الخدمات.
ويتم دعم هذه الجهود، من خلال نظام مراقبة، وتنبؤ لحظي يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد البشرية والبنية التشغيلية.
وتواصل مطارات دبي متابعة التطورات عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركاء الطيران، مع إعطاء الأولوية لسلامة جميع الضيوف والموظفين في جميع الأوقات.
يُنصح الضيوف المسافرون خلال الأيام القادمة باتباع هذه النصائح الرئيسة، لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة:
- للمسافرين مع العائلات، يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات الجوازات.
- يُرجى عدم الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بأكثر من ثلاث ساعات.
- يُنصح باستخدام خدمات تسجيل الوصول عبر الإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، وخدمة تسليم الأمتعة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.
- توفّر خدمة DUBZ إمكانية إنجاز إجراءات السفر واستلام الأمتعة من المنزل أو الفندق، ما يتيح للضيوف إتمام جميع الإجراءات بكل راحة وسهولة.
- تابع تحديثات الرحلات وبوابات المغادرة، من خلال خرائط DXB Express، وهي منصة إرشادية، تتيح لك التنقل بسهولة في المطار، عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR).
- تتوفر خدمات دعم لأصحاب الهمم، بما في ذلك مسارات مخصصة لسهولة الوصول، ومساعدة متخصصة للضيوف الذين يرتدون سوار دوّار الشمس، من قِبل موظفين مدرّبين، إلى جانب صالة سفر مخصصة في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.
- يمكن للمسافرين الاستمتاع بجميع مرافق مطار دبي الدولي عند وصولهم إلى المطار، بما في ذلك المطاعم، والتسوّق من السوق الحرة، والصالات المخصصة للاسترخاء قبل الرحلة.
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