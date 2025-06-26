مطار دبي يستعد لاستقبال 3.4 ملايين مسافر في الذروة الصيفية

MENAFN - Al-Bayan) يستعد مطار دبي الدولي لموسم ذروة الصيف، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين عبر المطار 3.4 ملايين مسافر، خلال الفترة الممتدة بين 27 يونيو و9 يوليو. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 265 ألف مسافر، على أن يكون يوم 5 يوليو المقبل، الأكثر ازدحاماً، من حيث حركة المغادرين والعابرين (الترانزيت).

وفي إطار الاستعداد لفترة الذروة هذه، فعّلت مطارات دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خطة شاملة، تهدف إلى ضمان سلاسة الرحلات، والحفاظ على أمن الضيوف.

وبينما أدّت الأوضاع الإقليمية الراهنة إلى بعض التأخيرات والإلغاءات في رحلات الطيران، يواصل مجتمع المطار oneDXB، العمل على مدار الساعة، لدعم الضيوف المسافرين، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم عند الحاجة، مع الحفاظ على استمرارية وسلاسة تقديم الخدمات.

ويتم دعم هذه الجهود، من خلال نظام مراقبة، وتنبؤ لحظي يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد البشرية والبنية التشغيلية.

وتواصل مطارات دبي متابعة التطورات عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركاء الطيران، مع إعطاء الأولوية لسلامة جميع الضيوف والموظفين في جميع الأوقات.

يُنصح الضيوف المسافرون خلال الأيام القادمة باتباع هذه النصائح الرئيسة، لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة:

- للمسافرين مع العائلات، يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات الجوازات.

- يُرجى عدم الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بأكثر من ثلاث ساعات.

- يُنصح باستخدام خدمات تسجيل الوصول عبر الإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، وخدمة تسليم الأمتعة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

- توفّر خدمة DUBZ إمكانية إنجاز إجراءات السفر واستلام الأمتعة من المنزل أو الفندق، ما يتيح للضيوف إتمام جميع الإجراءات بكل راحة وسهولة.

- تابع تحديثات الرحلات وبوابات المغادرة، من خلال خرائط DXB Express، وهي منصة إرشادية، تتيح لك التنقل بسهولة في المطار، عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR).

- تتوفر خدمات دعم لأصحاب الهمم، بما في ذلك مسارات مخصصة لسهولة الوصول، ومساعدة متخصصة للضيوف الذين يرتدون سوار دوّار الشمس، من قِبل موظفين مدرّبين، إلى جانب صالة سفر مخصصة في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

- يمكن للمسافرين الاستمتاع بجميع مرافق مطار دبي الدولي عند وصولهم إلى المطار، بما في ذلك المطاعم، والتسوّق من السوق الحرة، والصالات المخصصة للاسترخاء قبل الرحلة.