بيزوس يتقرب من ترامب.. هل يطيح بـ سبيس إكس؟

يسعى جيف بيزوس وشركته الفضائية "بلو أوريجن" للاستفادة من التوتر المتزايد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير الشهير إيلون ماسك، ففي الأسابيع الأخيرة، أجرى بيزوس محادثات مع ترامب مرتين على الأقل هذا الشهر، كما زار الرئيس التنفيذي لـ"بلو أوريجن"، ديف ليمب، البيت الأبيض للقاء كبير موظفي ترامب، خلال هذه المحادثات، سعى بيزوس والمديرون التنفيذيون في "بلو أوريجن" للحصول على المزيد من العقود الحكومية.

وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، جاء هذا التقارب بعد أيام فقط من الصدام العلني المثير بين ترامب وماسك في أوائل يونيو، حيث كان ماسك أحد كبار مستشاري الرئيس ويمتلك شركة الصواريخ المنافسة، "سبيس إكس"، ولطالما كان ماسك وبيزوس متنافسين في مجال الفضاء، لكن "سبيس إكس" تفوقت بفارق كبير على "بلو أوريجن"، حيث أطلقت صواريخ بوتيرة قياسية وأصبحت المهيمنة على وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

كان المسؤولون التنفيذيون في "بلو أوريجن" قلقين منذ الصيف الماضي بشأن العلاقة القوية بين ماسك وترامب وتأثير ذلك على وصولهم إلى العقود الحكومية، وقد منح خلاف ترامب مع ماسك فرصة لـ"بلو أوريجن" لسحب البساط من "سبيس إكس".

في مايو، ألغى ترامب ترشيح ماسك ليكون رئيسًا لوكالة ناسا، وبعد أن انتقد ماسك تشريعاً يدعمه ترامب على منصة X في أوائل يونيو وطرح فكرة حزب سياسي جديد، أشار ترامب إلى أن أعمال ماسك قد تتضرر. وصرح قائلاً: "أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات في ميزانيتنا هي إنهاء الإعانات والعقود الحكومية لإيلون. لقد فوجئت دائمًا بأن بايدن لم يفعل ذلك"!"

التقى ليمب، الرئيس التنفيذي لـ"بلو أوريجن"، بسوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، في منتصف يونيو، وهو اجتماع تخللته مكالمات بين بيزوس وترامب، وقد ناقش ترامب مع بيزوس رغبته في رؤية مهمة مأهولة إلى القمر خلال فترة ولايته.

جهود بيزوس لتحسين العلاقات

سعى بيزوس إلى استمالة ترامب في الأشهر الأخيرة، حتى أنه وجه دعوة لترامب لحضور حفل زفافه المليء بالمشاهير المقرر إقامته هذا الأسبوع في البندقية، لكن من غير المتوقع أن يحضر الرئيس بسبب تضارب في المواعيد.

تحديات "بلو أوريجن" أمام "سبيس إكس"

يتمثل التحدي الكبير لـ"بلو أوريجن" في الفوز بعقود حكومية على حساب "سبيس إكس" في قدرتها على إظهار أنها تستطيع إطلاق صاروخها المداري القوي "نيو غلين" بشكل موثوق ومنتظم.

في يناير، أطلقت "بلو أوريجن" صاروخها "نيو غلين" لأول مرة ووصل إلى المدار في المحاولة الأولى، لكن الشركة كانت تأمل في إجراء مهمة ثانية هذا الربيع وفاتها هذا الهدف، وتتطلع الآن إلى إطلاق "نيو غلين" مرة أخرى في منتصف أغسطس.

من جانبها، صرحت "سبيس إكس"، التي تعتبر صواريخها من طراز "فالكون" هي الخيار المفضل للعملاء الحكوميين، بأنها تتطلع إلى إطلاق 170 مرة هذا العام، وكثير من هذه الرحلات ستكون لشبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك".

لقد حصلت "سبيس إكس" على عقود حكومية أكبر وأكثر من "بلو أوريجن"، بالنظر إلى ريادتها في الإطلاق والعمليات في الفضاء، في أبريل، منحت قيادة القوة الفضائية لـ"سبيس إكس" صفقة بقيمة 5.9 مليارات دولار لـ 28 رحلة مجدولة للسنوات القادمة.

وتلقت شركة "يونايتد لانش أليانس"، أقل قليلاً من "سبيس إكس" مقابل 19 مهمة. بينما مُنحت "بلو أوريجن" 2.4 مليار دولار لسبعة إطلاقات.

"القبّة الذهبية" ومشاريع المريخ

يدفع ليمب، الرئيس التنفيذي لـ"بلو أوريجن"، الشركة للتحرك بشكل أسرع والتركيز على توسيع العمليات. وتأمل "بلو أوريجن" في إطلاق مركبة شحن إلى القمر هذا العام وإنزالها على سطح القمر.

قد تتنافس "سبيس إكس" و"بلو أوريجن" على العديد من الصفقات الحكومية المهمة، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالفضاء المرتبطة بجهود ترامب الدفاعية "القبّة الذهبية" ومشاريع المريخ التي اقترح البيت الأبيض على ناسا متابعتها.

من جانبه، بدأ ماسك في تحقيق بعض المكاسب بعد تمويله لحملة ترامب لإعادة الانتخاب من خلال لجنة عمل سياسي خارقة (Super PAC) - تم تمويلها بشكل أساسي بأمواله الخاصة - التي أنفقت أكثر من 250 مليون دولار لإعادة ترامب إلى البيت الأبيض. لقد كان ماسك متورطًا بشكل خاص خلال الفترة الانتقالية وأبدى رأيه في كبار المرشحين لمختلف الوكالات، مقنعاً ترامب بتعيين جاريد أيزاكمان لإدارة ناسا قبل أن يسحب الرئيس ترشيحه لاحقًا. أيزاكمان استثمر شخصيًا في "سبيس إكس" وطار إلى المدار على متن مركبة فضائية تديرها الشركة. لطالما كان هدف ماسك هو نقل البشر إلى المريخ باستخدام "سبيس إكس".

تعتمد الحكومة الأمريكية على "سبيس إكس" لدعم ناسا ووكالات أخرى، وقد تلقت الشركة أكثر من 20 مليار دولار في عقود فدرالية لهذا الغرض.

تحسن علاقة بيزوس بترامب

انتقد ترامب بيزوس في جزء كبير من فترة ولايته الأولى، متهماً إياه باستخدام صحيفة "واشنطن بوست"، التي اشتراها عام 2013، لمهاجمة رئاسته بشكل غير عادل، كما ادعى أن شركة "أمازون" التابعة لبيزوس كانت احتكارًا، وكلف بتحقيق في استخدام "أمازون" للخدمة البريدية، زاعما أن الشركة كانت تحصل على أسعار تضر بالجدوى المالية للمؤسسة.

لكن في هذه الفترة، تمكن بيزوس من إصلاح علاقته بترامب، فقد أصبح صديقًا لابنة ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، ودافع عن قرار "واشنطن بوست" عدم تأييد أي مرشح في الانتخابات، بعد أن أعد مجلس التحرير حجة لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة. وقد أشاد ترامب ببيزوس على انفراد لمنعه هذا التأييد، ووفقًا لمستشاري ترامب، يصف المقربون من الرجلين الآن علاقتهما بالدافئة.

كما دفعت "أمازون"، حيث يشغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي، 40 مليون دولار لفيلم وثائقي عن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي قدمه أقرب منافس آخر للمشروع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أكثر من 70% من المبلغ سيذهب إلى ميلانيا ترامب. كما قدمت "أمازون" مليون دولار لحفل التنصيب، حيث جلس بيزوس وخطيبته لورين سانشيز في مكان بارز خلف الرئيس.