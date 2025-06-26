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خامنئي: الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب

خامنئي: الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب

2025-06-26 08:00:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الخميس، عبر منصة إكس، إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" بانضمامها للحرب مع إسرائيل ضد إيران.

وأشار خامنئي إلى أن وصول إيران لقواعد أميركية رئيسية قد يتكرر في المستقبل إذا تجدد العدوان، لافتا إلى أن إيران وجّهت "صفعة قاسية" للولايات المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة دخلت الحرب لأنها شعرت أنها إذا لم تفعل ذلك فإن إسرائيل ستدمَر بالكامل.

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