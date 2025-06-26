خامنئي: الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب

خامنئي: الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب
خبرني - قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الخميس، عبر منصة إكس، إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" بانضمامها للحرب مع إسرائيل ضد إيران.
وأشار خامنئي إلى أن وصول إيران لقواعد أميركية رئيسية قد يتكرر في المستقبل إذا تجدد العدوان، لافتا إلى أن إيران وجّهت "صفعة قاسية" للولايات المتحدة.
وأكد أن الولايات المتحدة دخلت الحرب لأنها شعرت أنها إذا لم تفعل ذلك فإن إسرائيل ستدمَر بالكامل.
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