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الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع مؤسسة تجارية شرق عمّان

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع مؤسسة تجارية شرق عمّان

2025-06-26 07:15:41
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تعاملت كوادر الدفاع المدني، الخميس، مع حريق اندلع داخل مستودع تابع لمؤسسة تجارية في منطقة شرق عمان.

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