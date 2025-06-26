الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع مؤسسة تجارية شرق عمّان

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الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع مؤسسة تجارية شرق عمّان
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - تعاملت كوادر الدفاع المدني، الخميس، مع حريق اندلع داخل مستودع تابع لمؤسسة تجارية في منطقة شرق عمان.
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