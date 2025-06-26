رئيسالبلقاء التطبيقية: المشاريع التعليمية التي أعلنها رئيس الوزراء تمثل محطة محورية بمسيرة الجامعة

رئيسالبلقاء التطبيقية: المشاريع التعليمية التي أعلنها رئيس الوزراء تمثل محطة محورية بمسيرة الجامعة
السلط 26 حزيران (بترا)-أمجد العواملة- أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، أن المشاريع التعليمية والتنموية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة البلقاء أمس الأربعاء، تمثل محطة محورية في مسيرة الجامعة الأكاديمية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية للجامعة وتعزيز قدرتها على تأهيل كوادر مهنية وتقنية متخصصة تخدم أولويات التنمية الوطنية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أعلن خلال زيارته إلى محافظة البلقاء، عن عدد من المشاريع التعليمية والتنموية التي تستهدف تحسين الواقع التعليمي والخدمي في المحافظة، مع إبراز جامعة البلقاء التطبيقية كمركز وطني للتعليم التطبيقي والتقني في الأردن.
وتضمّنت المشاريع المُعلنة قرار جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية تمريض وكلية علوم طبية مساندة، بكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار، بهدف توسيع البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة مخرجات التعليم العالي، خصوصًا في التخصصات الصحية والمهنية ذات الأولوية في سوق العمل، علما بأن الجامعة تقوم حاليا ببناء كلية للذكاء الاصطناعي بكلفة 8.5 مليون دينار وكلية الأميرة رحمة بكلفة 3.5 مليون دينار.
وأشار العجلوني إلى أن الجامعة تقوم حاليا بطرح مجموعة من البرامج الحيوية من ضمنها العلوم الطبية المخبرية على المستويين " البكالوريوس والماجستير "، إضافة إلى برامج العلاج الطبيعي والتخدير والإنعاش، لافتا إلى أنه جرى أخيرا الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، على استحداث برنامج بكالوريوس تكنولوجيا الأشعة وسيبدأ تدريسه اعتبارًا من العام الجامعي 2025–2026.
وأضاف أن الجامعة تقوم حاليا بإعداد المخططات الهندسية لكلية التمريض وكلية العلوم الطبية المساندة، على مساحة تقارب الـ 22 ألف متر مربع، وهي الآن في طور إعداد المخططات التنفيذية تمهيدًا لطرح العطاءات، حيث سيكون موقع الكليتين إلى جوار مستشفى الحسين في السلط، مجاورا لكلية الطب بما يوفّر بيئة تدريبية مثالية للطلبة.
وبخصوص كلية الأميرة رحمة، أكد العجلوني أنه سيتم طرح عطاء إنشائها خلال الأسبوعين المقبلين، في حين تمضي أعمال البناء في كلية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات على مساحة 16 ألف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء منها منتصف العام المقبل، وذلك في إطار خطط الجامعة لاستحداث تخصصات المستقبل وتوسيع قدراتها في مجالات الثورة الرقمية.
وأعربت الجامعة، في بيان اليوم الخميس، عن تقديرها لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على اهتمامه المتواصل بالقطاع الأكاديمي والتعليمي في محافظة البلقاء، مثمنة جهوده في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والتقني في المملكة.
--(بترا)
أع/م ك/أس
26/06/2025 13:31:42
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء
كافيه ومطعم أوليريس الأمريكي يفتتح ثاني فروعه بدبي في فندق ميلينيوم ليك فيو
التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية
نيكاي لأعلى مستوى في 4 أشهر بفضل التهدئة بالشرق الأوسط
شهيدان في غارتين إسرائيليتين جنوبي لبنان
إشهار كتاب أبيض وأسود لزحل المفتي