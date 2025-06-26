رئيسالبلقاء التطبيقية: المشاريع التعليمية التي أعلنها رئيس الوزراء تمثل محطة محورية بمسيرة الجامعة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 26 حزيران (بترا)-أمجد العواملة- أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، أن المشاريع التعليمية والتنموية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة البلقاء أمس الأربعاء، تمثل محطة محورية في مسيرة الجامعة الأكاديمية.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية للجامعة وتعزيز قدرتها على تأهيل كوادر مهنية وتقنية متخصصة تخدم أولويات التنمية الوطنية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أعلن خلال زيارته إلى محافظة البلقاء، عن عدد من المشاريع التعليمية والتنموية التي تستهدف تحسين الواقع التعليمي والخدمي في المحافظة، مع إبراز جامعة البلقاء التطبيقية كمركز وطني للتعليم التطبيقي والتقني في الأردن.

وتضمّنت المشاريع المُعلنة قرار جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية تمريض وكلية علوم طبية مساندة، بكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار، بهدف توسيع البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة مخرجات التعليم العالي، خصوصًا في التخصصات الصحية والمهنية ذات الأولوية في سوق العمل، علما بأن الجامعة تقوم حاليا ببناء كلية للذكاء الاصطناعي بكلفة 8.5 مليون دينار وكلية الأميرة رحمة بكلفة 3.5 مليون دينار.

وأشار العجلوني إلى أن الجامعة تقوم حاليا بطرح مجموعة من البرامج الحيوية من ضمنها العلوم الطبية المخبرية على المستويين " البكالوريوس والماجستير "، إضافة إلى برامج العلاج الطبيعي والتخدير والإنعاش، لافتا إلى أنه جرى أخيرا الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، على استحداث برنامج بكالوريوس تكنولوجيا الأشعة وسيبدأ تدريسه اعتبارًا من العام الجامعي 2025–2026.

وأضاف أن الجامعة تقوم حاليا بإعداد المخططات الهندسية لكلية التمريض وكلية العلوم الطبية المساندة، على مساحة تقارب الـ 22 ألف متر مربع، وهي الآن في طور إعداد المخططات التنفيذية تمهيدًا لطرح العطاءات، حيث سيكون موقع الكليتين إلى جوار مستشفى الحسين في السلط، مجاورا لكلية الطب بما يوفّر بيئة تدريبية مثالية للطلبة.

وبخصوص كلية الأميرة رحمة، أكد العجلوني أنه سيتم طرح عطاء إنشائها خلال الأسبوعين المقبلين، في حين تمضي أعمال البناء في كلية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات على مساحة 16 ألف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء منها منتصف العام المقبل، وذلك في إطار خطط الجامعة لاستحداث تخصصات المستقبل وتوسيع قدراتها في مجالات الثورة الرقمية.

وأعربت الجامعة، في بيان اليوم الخميس، عن تقديرها لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على اهتمامه المتواصل بالقطاع الأكاديمي والتعليمي في محافظة البلقاء، مثمنة جهوده في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والتقني في المملكة.

--(بترا)

أع/م ك/أس

26/06/2025 13:31:42