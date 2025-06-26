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التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية

التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية

2025-06-26 07:10:27
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 حزيران (بترا)- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تعد من أقدم البلاغات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء في الدولة الأردنية، تحدد عبرها يوم رأس السنة الهجرية، والذي صادف 4 نيسان 1935، وتعده إجازة رسمية للدوائر الحكومية.
وأكد المركز في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الوثيقة تجسد وعي الدولة الأردنية المبكر بأهمية تنظيم الحياة العامة وضبط المناسبات الوطنية والدينية، في إطار رسمي يعكس توجه الدولة نحو تأسيس هوية وطنية ذات جذور دينية وثقافية واضحة منذ البدايات الأولى لتشكيلها.
--(بترا)
ه ع/م ك/أس
26/06/2025 13:28:33

MENAFN26062025000117011021ID1109726925

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