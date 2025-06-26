عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال
القدس المحتلة 26 حزيران (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية علنية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين الفلسطينيين.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات لحرمته من قبل المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة فيه، وفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
--(بترا)
م.ف/م ك/أس
26/06/2025 12:59:13
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