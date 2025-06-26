عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 26 حزيران (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية علنية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين الفلسطينيين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات لحرمته من قبل المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة فيه، وفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

--(بترا)

م.ف/م ك/أس

26/06/2025 12:59:13