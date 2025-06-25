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حقوق الإنسان تطلق برنامج قادة حقوق الطفل في البحرين

حقوق الإنسان تطلق برنامج قادة حقوق الطفل في البحرين

2025-06-25 07:03:10
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أطلقت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برنامجًا‭ ‬تدريبيًا‭ ‬جديدًا‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬المؤثرين‮»‬،‭ ‬يستهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬مجتمعهم‭.‬

ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬وعي‭ ‬الأطفال‭ ‬بحقوقهم،‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬التعبير‭ ‬والمشاركة‭ ‬والمبادرة،‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬بيئتهم،‭ ‬وتحمل‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬



وأكد‭ ‬علي‭ ‬الدرازي،‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أهمية‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬مفوض‭ ‬الطفل‮»‬‭ ‬باعتباره‭ ‬خطوة‭ ‬جوهرية‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفاهيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬تشكيل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬يعزز‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬مفهوم‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬ما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬أساس‭ ‬قوي‭ ‬لتكوين‭ ‬شخصية‭ ‬الطفل‭ ‬الواعية‭ ‬بحقوقه‭ ‬والمسؤولة‭ ‬تجاه‭ ‬مجتمعه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬الأطفال‭ ‬بالأدوار‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فهمهم‭ ‬لدورهم‭ ‬المجتمعي‭ ‬وبناء‭ ‬ذواتهم‭ ‬بثقة‭ ‬واستقلالية‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬الديري،‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يتضمن‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسية،‭ ‬أولها‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة،‭ ‬والتواصل،‭ ‬والحوار،‭ ‬وطرح‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكين‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأعلنت‭ ‬الديري‭ ‬خلال‭ ‬التدشين‭ ‬إطلاق‭ ‬شخصيتين‭ ‬كرتونيتين‭ ‬هما‭ ‬‮«‬سالم‮»‬‭ ‬و‮«‬شريفة‮»‬،‭ ‬واللتين‭ ‬ستؤديان‭ ‬دورًا‭ ‬توعويًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحتوى‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المفاهيم‭ ‬الحقوقية‭ ‬أقرب‭ ‬وأكثر‭ ‬تفاعلًا‭ ‬مع‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬المستهدفة‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬ستشهد‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬انطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الأطفال‭ ‬أنفسهم،‭ ‬بإشراف‭ ‬وتوجيه‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬ومتخصصين‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬شدد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬سلوم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬الحديثة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الفعاليات‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬وعيهم،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤسس‭ ‬اليوم‭ ‬لأصدقاء‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬وهم‭ ‬الثمرة‭ ‬الأهم‭ ‬التي‭ ‬ستحمل‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توعيتهم‭ ‬بحقوقهم‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بكيفية‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرضهم‭ ‬لأي‭ ‬انتهاك،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬ويمنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬محيطهم‭.‬

أما‭ ‬أحمد‭ ‬شوقي‭ (‬خبير‭ ‬متطوع‭)‬،‭ ‬فتحدث‭ ‬عن‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬لتوفير‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬قيادي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشخصية‭ ‬للأطفال‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬صوتًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬لمفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬عبر‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المعاصرة،‭ ‬مثل‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والتنمر،‭ ‬والعنف،‭ ‬وضعف‭ ‬الوعي‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطفال‭ ‬أنفسهم‭ ‬أو‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬شوقي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لتنشئة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬والوعي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬ستُسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬قيادي‭ ‬واعٍ‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬وحقوق‭ ‬أقرانه‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬أشمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الأطفال‭ ‬واليافعين،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬أولوياته‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬منذ‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭.‬

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