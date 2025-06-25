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رثاء أختي الغالية صفية علي كانو

رثاء أختي الغالية صفية علي كانو

2025-06-25 07:03:10
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترددت‭ ‬كثيرًا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أكتب‭ ‬عنكِ‭ ‬يا‭ ‬صفية،‭ ‬أختي‭ ‬الغالية،‭ ‬ورفيقة‭ ‬دربي،‭ ‬وقطعة‭ ‬من‭ ‬روحي‮...‬

رحيلك‭ ‬المفاجئ‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬في‭ ‬بيتك‭ ‬وبين‭ ‬يديّ،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬صدمة‭ ‬تفتك‭ ‬بقلبي‭ ‬وتغمرني‭ ‬بالحزن‭. ‬كنا‭ ‬نتبادل‭ ‬أطراف‭ ‬الحديث‭ ‬كعادتنا،‭ ‬كان‭ ‬حديثًا‭ ‬دافئًا‭ ‬بسيطًا‭ ‬عن‭ ‬الحياة،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬مني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أراكِ‭ ‬تضعين‭ ‬رأسك‭ ‬على‭ ‬الكرسي‭ ‬فجأة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقدّمات‮...‬‭ ‬هرعت‭ ‬لطلب‭ ‬الإسعاف،‭ ‬لكن‭ ‬روحك‭ ‬الطاهرة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬اختارت‭ ‬الرحيل‭.‬

كيف‭ ‬أستوعب‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬كانت‭ ‬لي‭ ‬أختًا‭ ‬وصديقة‭ ‬وسندًا‭ ‬في‭ ‬الدنيا،‭ ‬قد‭ ‬غادرت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وداع؟

بكيتك‭ ‬بحرقة‭ ‬لا‭ ‬يداويها‭ ‬شيء،‭ ‬وافتقدتكِ‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يُفتقد‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬للحياة‭ ‬طعمًا‭ ‬ومعنى‭.‬

يا‭ ‬صفية‮...‬

رحيلك‭ ‬كسر‭ ‬لا‭ ‬يجبر،‭ ‬وألم‭ ‬لا‭ ‬يندمل‮...‬

فقدكِ‭ ‬مرير،‭ ‬وقبركِ‭ ‬الموحش‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬جسدٍ‭ ‬فارقته‭ ‬الروح،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يفارق‭ ‬قلوبنا،‭ ‬ولم‭ ‬تبارح‭ ‬ذكراكِ‭ ‬أفئدتنا‭.‬

لقد‭ ‬عرفتِ‭ ‬بالخير‭ ‬والعطاء،‭ ‬وامتدت‭ ‬يداك‭ ‬البيضاء‭ ‬إلى‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد،‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أعمالك‭ ‬الخيرية‭ ‬يومًا‭ ‬رياءً،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬قلبك‭ ‬الكبير‭ ‬وروحك‭ ‬المؤمنة‭. ‬ستبقى‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬شاهدة‭ ‬عليك،‭ ‬نورًا‭ ‬في‭ ‬قبرك،‭ ‬ورحمة‭ ‬تحفك‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

أسأل‭ ‬الله‭ ‬العظيم‭ ‬أن‭ ‬يغفر‭ ‬لك،‭ ‬ويتغمدك‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وينزلك‭ ‬منازل‭ ‬الصالحين،‭ ‬ويجعل‭ ‬قبرك‭ ‬روضة‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬الجنة،‭ ‬ويجزيك‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدمتِ‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭.‬

وداعًا‭ ‬يا‭ ‬أختي،‭ ‬يا‭ ‬من‭ ‬لن‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬قلبي‭ ‬ما‭ ‬حييت‭.‬

أختك‭ ‬المحبة‭ ‬فريدة‭ ‬علي‭ ‬كانو

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