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الخارجية تواصل جهود تسهيل عودة المواطنين من إيران

الخارجية تواصل جهود تسهيل عودة المواطنين من إيران

2025-06-25 07:03:09
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصول طائرتين لطيران الخليج من تركمانستان

وصلت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬طائرتان‭ ‬تابعتان‭ ‬لخطوط‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬تركمانستان،‭ ‬وعلى‭ ‬متنهما‭ (‬360‭) ‬مواطنا‭ ‬تم‭ ‬تسهيل‭ ‬عودتهم‭ ‬من‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الصحية‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬وسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمتابعة‭ ‬تأمين‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬عبر‭ ‬الحافلات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منفذ‭ ‬العبدلي‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬ومنفذ‭ ‬الشلامجة‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ (‬275‭) ‬مواطنا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البر‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بتوفير‭ ‬حافلات‭ ‬نقلتهم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬مشهد‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮ ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬عدد‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تسهيل‭ ‬عودتهم‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬بلغ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ (‬2383‭) ‬مواطنا،‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ (‬7‭) ‬طائرات‭ ‬و‭ (‬37‭) ‬حافلة‭. ‬

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