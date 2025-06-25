الخارجية تواصل جهود تسهيل عودة المواطنين من إيران

الخارجية تواصل جهود تسهيل عودة المواطنين من إيران
وصلت صباح أمس طائرتان تابعتان لخطوط شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، قادمة من جمهورية تركمانستان، وعلى متنهما (360) مواطنا تم تسهيل عودتهم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أرض الوطن، تنفيذًا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى مطار البحرين الدولي وفد من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وشركة خدمات مطار البحرين، حيث تم توفير التسهيلات اللازمة لهم وإجراء الفحوصات الصحية للاطمئنان على سلامتهم.
كما قامت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة وسفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة بمتابعة تأمين عودة المواطنين عبر الحافلات من خلال منفذ العبدلي الحدودي بين دولة الكويت وجمهورية العراق، ومنفذ الشلامجة الحدودي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، حيث وصل إلى المملكة (275) مواطنا عن طريق البر ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية بتوفير حافلات نقلتهم من مدينة مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مملكة البحرين.
والجدير بالذكر أن مجموع عدد المواطنين الذين تم تسهيل عودتهم من الخارج بلغ حتى الآن (2383) مواطنا، تم نقلهم من خلال (7) طائرات و (37) حافلة.
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