"القابضة" تعتزم الاستحواذ على حصة استراتيجية في "ليماجرين" الفرنسية

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت ((القابضة))، و((ليماجرين)) الفرنسية عن بدء محادثات حصرية بهدف استحواذ ((القابضة)) على حصة 35% في شركة ((ليماجرين لبذور الخضروات)) التابعة لمجموعة ((ليماجرين)) والمتخصصة في إنتاج البذور.

وتعد ((ليماجرين لبذور الخضروات))، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، شركة رائدة عالمياً في إنتاج بذور الخضروات، ولديها خبرة طويلة في القطاع تعود إلى عام 1743. وتمتلك الشركة قدرات متطورة في الأبحاث والتطوير وسجلاً حافلاً في الابتكار، حيث تقوم بتشغيل 56 مركزاً بحثياً في 20 دولة، وتمتلك محفظة منتجات هي الأكثر شمولاً في القطاع تغطي 43 من 50 محصولاً من أصناف الخضروات الرئيسية.

وبموجب التعاون المقترح، ستقوم ((ليماجرين لبذور الخضروات)) وشركة ((سلال)) التابعة لمحفظة ((القابضة)) والمتخصصة في تكنولوجيا الأغذية الزراعية، بإبرام شراكة في مجال الأبحاث والتطوير بهدف تأسيس مشروع مشترك يركز على تطوير بذور خضروات قادرة على التكيف مع المناخ الصحراوي.

كما يهدف التعاون إلى تطوير حلول جينية مبتكرة تعزز قدرة محاصيل الخضروات على التكيف مع الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة الشديدة والجفاف والملوحة بهدف تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي في المناطق الجافة وشبه الجافة، إذ ستتم عمليات الأبحاث والتطوير في واحة الابتكار التابعة لشركة سلال في مدينة العين، وهي مركز للتكنولوجيا الزراعية يضم بيوتاً زراعية متطورة ومختبرات مجهزة لاختبار البذور، حيث ستسهم شركة ((ليماجرين لبذور الخضروات)) في تقديم خبراتها في مجال العلوم الوراثية للخضراوات.

وقال منصور محمد الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في ((القابضة)): نجحت ((القابضة)) خلال الأعوام الماضية بتعزيز نمو محفظتها في قطاع الأغذية والزراعة، والتي تضم شركات رائدة ومتكاملة ضمن فئات رئيسية في سلسلة القيمة الغذائية، ويمثل توسيع عملياتنا لتشمل قطاع البذور خطوة مهمة وحيوية تعزز حضورنا وإسهاماتنا في أحد أهم مكونات تلك السلسلة.

وأضاف: إن الجمع بين البنية التحتية المتقدمة والقدرات المبتكرة لشركة سلال والخبرات العلمية المتميزة لشركة ليماجرين لبذور الخضراوات يتيح لنا تقديم حلول مبتكرة توفر قيمة تجارية ملموسة، وتدعم الأمن الغذائي في الإمارات. ونتطلع للتعاون من أجل تأسيس منظومة غذائية مستدامة ومرنة يمكنها تأمين منتجات غذائية آمنة وموثوقة لتلبية حجم الطلب المتزايد.

بدوره، قال سيباستيان شوفو، الرئيس التنفيذي لشركة ((ليماجرين)): يسعدنا التعاون مع ((القابضة)) التي تشاركنا الرؤية والقيم نفسها وتركز على الابتكار والاستثمار المستدام. تعكس هذه الشراكة مدى التزام الطرفين بتطوير تقنيات زراعية مبتكرة للتصدي للتحديات العالمية. ستوفر استثمارات ((القابضة)) في بذور الخضراوات دعماً استراتيجياً سيسهم في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في هذا القطاع، وتطوير أصناف جديدة قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ. ونتطلع إلى الفرص التي ستتيحها لنا هذه الشراكة بفضل تغطية ((القابضة)) للعديد من الأسواق الواعدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم خططنا للتوسع في الأسواق العالمية.