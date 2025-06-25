التقييم المتباين للمستثمرين حول انتهاء توترات المنطقة يضغط على الأسواق الأمريكية والأوروبية

MENAFN - Al-Bayan) ">أدى التقييم المتباين للمستثمرين حول انتهاء توترات المنطقة إلى الضغط على الأسواق الأمريكية والأوروبية التي شهدت تراجعاً في أغلب مؤشارتها الرئيسية.

ففي ((وول ستريت))، تراجع مؤشر ((داو جونز)) الصناعي بنسبة 0.40%، وانخفض مؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) بنسبة 0.07%، فيما ارتفع مؤشر ((ناسداك)) المجمع بنسبة 0.18%.

كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تقييم المستثمرين هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ومع تحول الاهتمام إلى الموعد النهائي الوشيك لقرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفقد مؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي قوته الدافعة بعد أن حقق أفضل قفزة يومية له في أكثر من شهر الثلاثاء منخفضاً 0.74%، مع موجة تراجع في معظم القطاعات، بينما تقدمت أربعة قطاعات فقط.

وانخفض مؤشر ((داكس)) الألماني بنسبة 0.61%، وتراجع مؤشر ((فايننشال تايمز)) الألماني بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر ((كاك)) الفرنسي بنسبة 0.76%.

وفي غضون ذلك يترقب المستثمرون الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية في الثامن من يوليو، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي جاهداً للتوصل إلى اتفاقيات تجارية. وتقدم المؤشر الفرعي لقطاع السيارات الأوروبية 1.3%.

وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات السيارات في مايو 1.9% على أساس سنوي. وارتفع سهم ((ستيلانتس)) 3% بعد أن رفعت جيفريز توصيتها لسهم شركة صناعة السيارات من ((احتفاظ)) إلى ((شراء)).

وفي طوكيو، أغلق مؤشر ((نيكاي)) الياباني عند أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي حققت مكاسب خلال الليل. وارتفع المؤشر 0.39% إلى38942.07‭‭ ‬‬ نقطة.