غزة: المستشفيات العاملة مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أفادت مصادر طبية، بأن ما تبقى من المستشفيات العاملة في القطاع مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة، مع تسجيل اكتظاظ حاد في أقسام المبيت والعناية المركزة والطوارئ، وتزايد الإصابات الحرجة التي تفوق القدرة الاستيعابية.

وقالت المصادر إنه 45 غرفة عمليات تعمل فقط، من أصل 312 ضمن إمكانيات محدودة، لا تمكّن من إجراء التدخلات الجراحية العاجلة والمعقدة، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، ما أثر بشكل خاص على خدمات مرضى السرطان والقلب.

وأكدت أن 47% من قائمة الأدوية الأساسية نفدت كليًا، بينما بلغ العجز في المستهلكات الطبية 65%، كما أن 9 فقط من أصل 34 محطة أكسجين لا تزال تعمل جزئيًا، ولا تغطي احتياجات المستشفيات، يُضاف إلى ذلك تعطل أجهزة التصوير التشخيصي، ونقص الوقود اللازم لتشغيل 49 مولدًا كهربائيًا، ما يعمّق من الأزمة في الأقسام الحيوية.

وقالت إن المرضى يمنعون من السفر لتلقي العلاج، في حين توفي 338 مريض سرطان أثناء انتظارهم تحويلات العلاج، بينما حُرم 11 ألف آخرون من فرص العلاج بعد تدمير المراكز التخصصية ومنعهم من المغادرة، كما توفي 513 مريضا بسبب منع الاحتلال سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع.

وعن مرضى الفشل الكلوي، أكدت المصادر أن 41% من إجمالي عددهم توفوا، في وقت يعاني فيه المرضى شمال القطاع من غياب كامل للرعاية الطبية بعد تدمير المستشفيات هناك.

وقالت إن بنوك الدم تعاني من نقص حاد في الوحدات، فيما أصبحت حملات التبرع المجتمعية غير مجدية بسبب تفشي فقر الدم وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والرضّع نتيجة فقدان الحليب العلاجي وغياب مصادر التغذية والمياه النظيفة.

وقالت إنه منذ بداية العام الجاري سجلت أكثر من 59 ألف حالة إسهال دموي، و254 ألف إصابة بأمراض الجهاز التنفسي، و337 حالة إصابة بالسحايا، منها 259 فيروسية، كما يعاني المرضى المزمنون من غياب المتابعة الطبية والأدوية، ما يهدد حياتهم بمضاعفات خطيرة.

وأوضحت انه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه ومستلزمات النظافة الشخصية، ترتفع احتمالات تفشي الأوبئة، كما تراجعت نسبة التطعيمات إلى 80%، وسط استمرار منع دخول اللقاحات، وعلى رأسها لقاح شلل الأطفال.

وتؤكد المصادر الطبية، أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وسياسات الاحتلال في عرقلة جهود المؤسسات الدولية، يدفع بالقطاع الصحي نحو الانهيار الكامل، ويعرّض حياة آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت.