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مستعمرون يحرقون أراضي في عصيرة القبلية جنوب نابلس

مستعمرون يحرقون أراضي في عصيرة القبلية جنوب نابلس

2025-06-25 03:12:53
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- أحرق مستعمرون، مساء اليوم الأربعاء، أراضي في عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا أطراف قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، وأحرقوا أراضي زراعية هناك.

وأضافت المصادر أن المستعمرين منعوا مركبات الدفاع المدني من الاقتراب والوصول إلى الحريق.

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