مستعمرون يحرقون أراضي في عصيرة القبلية جنوب نابلس

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مستعمرون يحرقون أراضي في عصيرة القبلية جنوب نابلس
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- أحرق مستعمرون، مساء اليوم الأربعاء، أراضي في عصيرة القبلية جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا أطراف قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، وأحرقوا أراضي زراعية هناك.
وأضافت المصادر أن المستعمرين منعوا مركبات الدفاع المدني من الاقتراب والوصول إلى الحريق.
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