Aurametتُغلق تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 350 مليون دولار لدعم امتياز المعادن

Aurametتُغلق تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 350 مليون دولار لدعم امتياز المعادن
ترحب شركة Auramet بانضمام فرع Natixis في نيويورك إلى مجموعة البنوك، لينضم بذلك إلى مجموعة البنوك الحالية التي تشمل فرع .Coöperatieve Rabobank U.A في نيويورك، وبنك HSBC في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنك الكومنولث في أستراليا، وبنك Wells Fargo، وبنك CIBC في الولايات المتحدة الأمريكية، وBrown Brothers Harriman & Co. وقد تم الاكتتاب في التسهيلات بأكثر من المطلوب كل عام منذ إنشائها.
قال Kimberly Oates، المدير المالي لشركة Auramet: "إن علاقات Auramet ومعرفتها بالصناعة تشكل الأساس لتاريخنا الممتد على مدى 21 عامًا، كما قدمت بنوكنا باستمرار الدعم القوي اللازم لنمونا. تسعى Auramet جاهدة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا من خلال فهمنا لظروف أعمالهم والسوق، ونحن نقرن ذلك بالمصرفيين ذوي الخبرة والاستجابة في مجال تمويل السلع الأساسية. إن السيولة لها أهمية قصوى في هذه الصناعة، وهذا التمويل المشترك سوف يوفر لنا القدرة الإضافية لتلبية احتياجات عملائنا".
وقال John Spillane، المدير الإداري الأول لقسم السلع والأسواق العالمية في Macquarie: "يسعدنا توفير هذا التسهيل، ودعم Auramet بشكل أكبر وتمويل أعمالها التجارية العالمية في مجال المعادن الثمينة. باعتبارها رائدة في تمويل السلع الأساسية، قدمت شركة Macquarie السيولة الحيوية بالتعاون مع المؤسسات المالية التي تُشكل مجموعة Auramet المصرفية".
وقد سبق لشركة Macquarie أن قادت تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 300 مليون دولار، والتي تم الاكتتاب فيها أيضًا بشكل كبير.
حول Auramet
Auramet هي شركة عالمية تعمل في تجارة المعادن الثمينة المادية وتبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 25 مليار دولار، وتقدم مجموعة كاملة من الخدمات لجميع المشاركين في سلسلة المعادن الثمينة، من الاستخراج والإنتاج إلى التصنيع والاستهلاك. Auramet هي شركة خاصة تأسست في عام 2004 من قبل مجموعة من المحترفين المخضرمين في الصناعة الذين جمعوا فريقًا عالميًا من المتخصصين في الصناعة يتمتعون بخبرة مشتركة في الصناعة تزيد عن 350 عامًا. تتكون أعمال شركة Auramet من ثلاثة أنشطة رئيسية: تجارة المعادن المادية، والخدمات المصرفية للتجار في المعادن (بما في ذلك الإقراض المباشر وتشغيل أداة استثمارية تابعة)، والخدمات الاستشارية. لقد نجحت الشركة في بناء امتياز ناجح ومتميز باستمرار في مجال المعادن على خلفية فريق إدارة ذو خبرة أثبت أنه مبتكر وقادر على تقديم أعلى مستوى من الجودة في الخدمة للمشاركين في هذا القطاع.
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