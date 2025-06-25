Aurametتُغلق تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 350 مليون دولار لدعم امتياز المعادن

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة .Auramet International, Inc. ‏(يشار إليها هنا باسم "Auramet")، وهي شركة رائدة في تجارة المعادن الثمينة، أن تعلن عن إغلاقها تسهيل ائتماني متجدد مشترك بقيمة 350 مليون دولار أمريكي (يُشار إليه هنا باسم "التسهيل") بقيادة مجموعة Macquarie Group (يُشار إليها هنا باسم "Macquarie"). وقد تولّت وحدة السلع والأسواق العالمية في Macquarie دور المنسق الرئيسي المُفوّض، ومدير الاكتتاب، والوكيل الإداري لهذا التسهيل، الذي فاق الاكتتاب فيه بكثير. ويُكمّل هذا التسهيل مختلف التسهيلات المصرفية الثنائية التي تُقدّمها Auramet.

ترحب شركة Auramet بانضمام فرع Natixis في نيويورك إلى مجموعة البنوك، لينضم بذلك إلى مجموعة البنوك الحالية التي تشمل فرع .Coöperatieve Rabobank U.A في نيويورك، وبنك HSBC في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنك الكومنولث في أستراليا، وبنك Wells Fargo، وبنك CIBC في الولايات المتحدة الأمريكية، وBrown Brothers Harriman & Co. وقد تم الاكتتاب في التسهيلات بأكثر من المطلوب كل عام منذ إنشائها.

قال Kimberly Oates، المدير المالي لشركة Auramet: "إن علاقات Auramet ومعرفتها بالصناعة تشكل الأساس لتاريخنا الممتد على مدى 21 عامًا، كما قدمت بنوكنا باستمرار الدعم القوي اللازم لنمونا. تسعى Auramet جاهدة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا من خلال فهمنا لظروف أعمالهم والسوق، ونحن نقرن ذلك بالمصرفيين ذوي الخبرة والاستجابة في مجال تمويل السلع الأساسية. إن السيولة لها أهمية قصوى في هذه الصناعة، وهذا التمويل المشترك سوف يوفر لنا القدرة الإضافية لتلبية احتياجات عملائنا".

وقال John Spillane، المدير الإداري الأول لقسم السلع والأسواق العالمية في Macquarie: "يسعدنا توفير هذا التسهيل، ودعم Auramet بشكل أكبر وتمويل أعمالها التجارية العالمية في مجال المعادن الثمينة. باعتبارها رائدة في تمويل السلع الأساسية، قدمت شركة Macquarie السيولة الحيوية بالتعاون مع المؤسسات المالية التي تُشكل مجموعة Auramet المصرفية".

وقد سبق لشركة Macquarie أن قادت تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 300 مليون دولار، والتي تم الاكتتاب فيها أيضًا بشكل كبير.

حول Auramet

Auramet هي شركة عالمية تعمل في تجارة المعادن الثمينة المادية وتبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 25 مليار دولار، وتقدم مجموعة كاملة من الخدمات لجميع المشاركين في سلسلة المعادن الثمينة، من الاستخراج والإنتاج إلى التصنيع والاستهلاك. Auramet هي شركة خاصة تأسست في عام 2004 من قبل مجموعة من المحترفين المخضرمين في الصناعة الذين جمعوا فريقًا عالميًا من المتخصصين في الصناعة يتمتعون بخبرة مشتركة في الصناعة تزيد عن 350 عامًا. تتكون أعمال شركة Auramet من ثلاثة أنشطة رئيسية: تجارة المعادن المادية، والخدمات المصرفية للتجار في المعادن (بما في ذلك الإقراض المباشر وتشغيل أداة استثمارية تابعة)، والخدمات الاستشارية. لقد نجحت الشركة في بناء امتياز ناجح ومتميز باستمرار في مجال المعادن على خلفية فريق إدارة ذو خبرة أثبت أنه مبتكر وقادر على تقديم أعلى مستوى من الجودة في الخدمة للمشاركين في هذا القطاع.

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