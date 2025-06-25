أعلنت شركة Gradiant عن أول منشأة متكاملة بالكامل في العالم لإنتاج الليثيوم من المياه المنتجة من حقول النفط

أعلنت شركة Gradiant عن أول منشأة متكاملة بالكامل في العالم لإنتاج الليثيوم من المياه المنتجة من حقول النفط
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق منصة EC2 من شركة alkaLi العام الماضي، والتي تضمن استرداد ما لا يقل عن 95% من الليثيوم في مواقع العملاء، مما يُمكّن المنتجين من توفير كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات بشكل أسرع وأرخص وأكثر استدامة.
تملك شركة AlkaLi التابعة لشركة Gradiant وتدير منشأة بنسلفانيا - بما في ذلك المعدات والأراضي والمياه وحقوق المعادن والتصاريح. يضمن هذا النموذج المتكامل رأسيًا إمدادات الليثيوم الأمريكية على المدى الطويل مع تجنب التأخير في الحصول على التصاريح والملكية التي غالبًا ما تعطل المشاريع المعدنية الهامة.
في الاختبارات الحالية، تجاوز النظام النقاط المرجعية التالية: استعادة 97% من الليثيوم من المياه المنتجة ونقاء 99.5% لكربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات. تسير العمليات التجارية الكاملة على الطريق الصحيح في أوائل عام 2026.
في إنجاز تجاري كبير، وقعت شركة alkaLi اتفاقية شراء متعددة السنوات لتوريد ما يصل إلى 5,000 طن متري سنويًا من كربونات الليثيوم عالية الجودة إلى شركة أمريكية لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وتؤكد الصفقة الطلب القوي في السوق والاستعداد التجاري لحل alkaLi.
تقدم شركة alkaLi نماذج متعددة للشركاء والعملاء:
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نشر حل EC2 لمنتجي الليثيوم
تصميم وبناء وتشغيل أنظمة متكاملة للشركاء
إنتاج وبيع الليثيوم من الأصول المملوكة لشركة alkaLi
قال Anurag Bajpayee، الرئيس التنفيذي لشركة Gradiant: "لدينا الآن أصول إنتاج الليثيوم العاملة بكامل طاقتها في الولايات المتحدة والتي تثبت ما يمكن أن تقدمه EC2". "هذا ليس مفهومًا، بل هو منشأة حية تُظهر أن إنتاج الليثيوم المحلي النظيف قابل للتطبيق وقابل للتطوير. هدفنا ليس التنافس مع العملاء، بل تمكينهم -والصناعة الأوسع- من تلبية الطلب المتزايد على الليثيوم المستخدم في البطاريات وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. "إن هذا الاستثمار الاستراتيجي في منطقة Marcellus Shale، والتي يمكن أن توفر 50% من الطلب على الليثيوم في الولايات المتحدة، يثبت نضج تكنولوجيا alkaLi ويضمن إمدادات محلية طويلة الأجل".
تجمع عملية EC2 الحاصلة على براءة اختراع من شركة alkaLi بين الاستخلاص المباشر لليثيوم (DLE) والتركيز والتحويل النهائي في نظام مبسط واحد. مقارنة بالطرق التقليدية، تقدم EC2 ما يلي:
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تكاليف رأسمالية وتشغيلية أقل بنسبة تصل إلى 50%
أنظمة معيارية مسبقة الهندسة للنشر العالمي السريع
أداء محسّن للذكاء الاصطناعي للتحكم في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية
تقليل البصمة البيئية وتبسيط التصاريح
مرونة مياه التغذية - بما في ذلك المحاليل الملحية الحرارية الأرضية، وإعادة تدوير البطاريات، ومصادر المياه المنتجة
تدعو شركة Gradiant العملاء المحتملين والشركاء والمستثمرين للتواصل مع alkaLi لاستكشاف كيف يمكن لهذه المنصة الرائدة تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.
حول alkaLi
تعد شركة alkaLi رائدة في مستقبل استعادة المعادن الهامة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة. تجمع AlkaLi، وهي شركة منبثقة عن Gradiant ومقرها في بوسطن، بين الخبرة العميقة في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي المتقدمة مع ابتكار الجيل التالي في استخراج المعادن. يتيح حل EC2المبتكر إنتاج ليثيوم فعال ومستدام وفعال من حيث التكلفة للبطارية والعناصر الأساسية الأخرى. بدعم من استثمارات كبيرة وسجل حافل، فإن alkaLi في طليعة ثورة إمدادات المعادن الحيوية من أجل مستقبل مستدام. اعرف المزيد على alkaLi3
حول Gradiant
شركة Gradiant هي نوع مختلف من شركات المياه. مع مجموعة كاملة من الحلول المتكاملة والمتمايزة لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي المتقدمة، والمدعومة من أفضل العقول في مجال المياه، تخدم الشركة عمليات عملائها الهامة في الصناعات الأساسية في العالم، بما في ذلك أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية، والأغذية والمشروبات، والليثيوم والمعادن الحرجة، والطاقة المتجددة. تعمل حلول Gradiant المبتكرة على تقليل المياه المستخدمة ومياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها، واستعادة الموارد القيمة، وتجديد مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه عذبة. تأسست الشركة التي يقع مقرها في بوسطن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ولديها أكثر من 1,400 موظف في جميع أنحاء العالم. اعرف المزيد على gradiant .
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