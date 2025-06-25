أعلنت شركة Gradiant عن أول منشأة متكاملة بالكامل في العالم لإنتاج الليثيوم من المياه المنتجة من حقول النفط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Gradiant ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استعادة المياه والموارد المتقدمة، أن شركة الليثيوم التابعة لها، alkaLi ، ستقوم بتصميم وبناء وتملك وتشغيل منشأة تجارية لإنتاج الليثيوم في Marcellus Shale Formation في بنسلفانيا. يعد هذا الموقع الأول في العالم الذي يقوم باستخراج وتركيز وتحويل الليثيوم (EC2) في عملية متكاملة بالكامل من البداية إلى النهاية من المياه المنتجة في حقول النفط.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق منصة EC2 من شركة alkaLi العام الماضي، والتي تضمن استرداد ما لا يقل عن 95% من الليثيوم في مواقع العملاء، مما يُمكّن المنتجين من توفير كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات بشكل أسرع وأرخص وأكثر استدامة.

تملك شركة AlkaLi التابعة لشركة Gradiant وتدير منشأة بنسلفانيا - بما في ذلك المعدات والأراضي والمياه وحقوق المعادن والتصاريح. يضمن هذا النموذج المتكامل رأسيًا إمدادات الليثيوم الأمريكية على المدى الطويل مع تجنب التأخير في الحصول على التصاريح والملكية التي غالبًا ما تعطل المشاريع المعدنية الهامة.

في الاختبارات الحالية، تجاوز النظام النقاط المرجعية التالية: استعادة 97% من الليثيوم من المياه المنتجة ونقاء 99.5% لكربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات. تسير العمليات التجارية الكاملة على الطريق الصحيح في أوائل عام 2026.

في إنجاز تجاري كبير، وقعت شركة alkaLi اتفاقية شراء متعددة السنوات لتوريد ما يصل إلى 5,000 طن متري سنويًا من كربونات الليثيوم عالية الجودة إلى شركة أمريكية لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وتؤكد الصفقة الطلب القوي في السوق والاستعداد التجاري لحل alkaLi.

تقدم شركة alkaLi نماذج متعددة للشركاء والعملاء:



نشر حل EC2 لمنتجي الليثيوم

تصميم وبناء وتشغيل أنظمة متكاملة للشركاء إنتاج وبيع الليثيوم من الأصول المملوكة لشركة alkaLi

قال Anurag Bajpayee، الرئيس التنفيذي لشركة Gradiant: "لدينا الآن أصول إنتاج الليثيوم العاملة بكامل طاقتها في الولايات المتحدة والتي تثبت ما يمكن أن تقدمه EC2". "هذا ليس مفهومًا، بل هو منشأة حية تُظهر أن إنتاج الليثيوم المحلي النظيف قابل للتطبيق وقابل للتطوير. هدفنا ليس التنافس مع العملاء، بل تمكينهم -والصناعة الأوسع- من تلبية الطلب المتزايد على الليثيوم المستخدم في البطاريات وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. "إن هذا الاستثمار الاستراتيجي في منطقة Marcellus Shale، والتي يمكن أن توفر 50% من الطلب على الليثيوم في الولايات المتحدة، يثبت نضج تكنولوجيا alkaLi ويضمن إمدادات محلية طويلة الأجل".

تجمع عملية EC2 الحاصلة على براءة اختراع من شركة alkaLi بين الاستخلاص المباشر لليثيوم (DLE) والتركيز والتحويل النهائي في نظام مبسط واحد. مقارنة بالطرق التقليدية، تقدم EC2 ما يلي:



تكاليف رأسمالية وتشغيلية أقل بنسبة تصل إلى 50%

أنظمة معيارية مسبقة الهندسة للنشر العالمي السريع

أداء محسّن للذكاء الاصطناعي للتحكم في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية

تقليل البصمة البيئية وتبسيط التصاريح مرونة مياه التغذية - بما في ذلك المحاليل الملحية الحرارية الأرضية، وإعادة تدوير البطاريات، ومصادر المياه المنتجة

تدعو شركة Gradiant العملاء المحتملين والشركاء والمستثمرين للتواصل مع alkaLi لاستكشاف كيف يمكن لهذه المنصة الرائدة تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

حول alkaLi

تعد شركة alkaLi رائدة في مستقبل استعادة المعادن الهامة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة. تجمع AlkaLi، وهي شركة منبثقة عن Gradiant ومقرها في بوسطن، بين الخبرة العميقة في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي المتقدمة مع ابتكار الجيل التالي في استخراج المعادن. يتيح حل EC2المبتكر إنتاج ليثيوم فعال ومستدام وفعال من حيث التكلفة للبطارية والعناصر الأساسية الأخرى. بدعم من استثمارات كبيرة وسجل حافل، فإن alkaLi في طليعة ثورة إمدادات المعادن الحيوية من أجل مستقبل مستدام. اعرف المزيد على alkaLi3

حول Gradiant

شركة Gradiant هي نوع مختلف من شركات المياه. مع مجموعة كاملة من الحلول المتكاملة والمتمايزة لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي المتقدمة، والمدعومة من أفضل العقول في مجال المياه، تخدم الشركة عمليات عملائها الهامة في الصناعات الأساسية في العالم، بما في ذلك أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية، والأغذية والمشروبات، والليثيوم والمعادن الحرجة، والطاقة المتجددة. تعمل حلول Gradiant المبتكرة على تقليل المياه المستخدمة ومياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها، واستعادة الموارد القيمة، وتجديد مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه عذبة. تأسست الشركة التي يقع مقرها في بوسطن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ولديها أكثر من 1,400 موظف في جميع أنحاء العالم. اعرف المزيد على gradiant .

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