إل جي تطلق شاشة ULTRAGEAR 45GX الحائزة على الجوائز

MENAFN - AETOSWire) تُعزز شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مكانتها الرائدة في مجال الألعاب عبر إطلاق شاشة الألعاب LG UltraGearTM 45GX الحائزة على الجوائز، والتي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في عالم الألعاب الغامرة في الشرق الأوسط. حازت هذه الشاشة المتطورة على العديد من جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025، ومنها جائزة "أفضل ابتكار" المرموقة لشاشة الألعاب LG UltraGear OLED القابلة للطي، مما يُؤكد التزام "إل جي" الراسخ بتقديم تجارب بصرية لا مثيل لها والاستمرار بريادتها التقنية.

صُممت شاشة 45GX للجيمرز / (عشاق الألعاب الإلكترونية) الأكثر تميزاً، حيث تمنحهم تجربة لعب غامرة عبر شاشة العرض المنحنية مقاس 45 بوصة ونسبة العرض إلى الارتفاع 21:9، في حين تتميز بدقة 5K2K الفائقة ومساحة (5120 × 2160)، وهو إنجاز رائد في شاشات OLED، مما يوفر حجم وتفاصيل أكبر بكثير من الشاشات القياسية.

وبفضل تقنية WOLED المتطورة من "إل جي"، تُقدم شاشة 45GX صوراً رائعة مع سطوعٍ عالٍ ودرجات لون أسود نقية وألوان مذهلة، مما يمنح المستخدمين أجواءً حماسيةً مُفعمة بالتشويق خلال الاستمتاع بألعابهم المُفضلة. ولضمان راحة مُستمرة أثناء اللعب، صُممت شاشة 45GX مع انبعاثات منخفضة من الضوء الأزرق، مما يُقلل من إجهاد العين، بينما يُقلل الطلاء المُضاد للتوهج والانعكاس المنخفض (AGLR) من الانعكاسات والتوهج المُشتت، لضمان رؤية فائقة الوضوح حتى في البيئات ذات الإضاءة الساطعة.

تتميز شاشة الألعاب LG UltraGear OLED (طراز 45GX950A) بانحناء يبلغ 800R وشاشة مقاس 45 بوصة بدقة 5K2K ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 وإضاءة ذاتية، مما يوفر صوراً حادة ونابضة بالحياة مع تباين استثنائي وألوان زاهية تُميز شاشات OLED من "إل جي". ويعزز تصميمها الخال من الحواف من جوانبه الأربعة تجربة اللعب الغامرة، ويضفي لمسة جمالية عصرية وأنيقة على أي جهاز ألعاب.

وبفضل دقة 125 بكسل في البوصة (PPI) وتصميم RGWB للبكسلات الفرعية، تُحسّن شاشة 45GX950A سهولة قراءة نصوص الألعاب بشكل ملحوظ وتعزز الإنتاجية خلال أداء المهام مثل تحرير المستندات أو تصفح الويب. كما تتضمن هذه الشاشة وظيفة الوضع المزدوج متعددة الاستخدامات مع ثمانية تكوينات قابلة للتخصيص.

صُممت شاشة 45GX950A لتحقيق أداء فائق واتصال سلس، حيث تدعم منافذ DisplayPort 2.1 وHDMI 2.1 وUSB-C ومنفذ طاقة 90 واط، لضمان التوافق مع أحدث بطاقات الرسوميات وشحن الأجهزة بسهولة. كما يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة بفضل شهادات NVIDIA G-SYNC® وAMD FreeSyncTM Premium Pro، التي تتخلص من تشويش الشاشة وتقطيعها.

تُواصل "إل جي" عبر إطلاق شاشة LG UltraGear 45GX الحائزة على الجوائز، تجاوز حدود تقنيات شاشات الألعاب.

لمعرفة المزيد عن شاشات UltraGear الحائزة على الجوائز من "إل جي"، يرجى زيارة الرابط هنا .

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلامي

شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة .