إل جي تطلق شاشة ULTRAGEAR 45GX الحائزة على الجوائز

إل جي تطلق شاشة ULTRAGEAR 45GX الحائزة على الجوائز
صُممت شاشة 45GX للجيمرز / (عشاق الألعاب الإلكترونية) الأكثر تميزاً، حيث تمنحهم تجربة لعب غامرة عبر شاشة العرض المنحنية مقاس 45 بوصة ونسبة العرض إلى الارتفاع 21:9، في حين تتميز بدقة 5K2K الفائقة ومساحة (5120 × 2160)، وهو إنجاز رائد في شاشات OLED، مما يوفر حجم وتفاصيل أكبر بكثير من الشاشات القياسية.
وبفضل تقنية WOLED المتطورة من "إل جي"، تُقدم شاشة 45GX صوراً رائعة مع سطوعٍ عالٍ ودرجات لون أسود نقية وألوان مذهلة، مما يمنح المستخدمين أجواءً حماسيةً مُفعمة بالتشويق خلال الاستمتاع بألعابهم المُفضلة. ولضمان راحة مُستمرة أثناء اللعب، صُممت شاشة 45GX مع انبعاثات منخفضة من الضوء الأزرق، مما يُقلل من إجهاد العين، بينما يُقلل الطلاء المُضاد للتوهج والانعكاس المنخفض (AGLR) من الانعكاسات والتوهج المُشتت، لضمان رؤية فائقة الوضوح حتى في البيئات ذات الإضاءة الساطعة.
تتميز شاشة الألعاب LG UltraGear OLED (طراز 45GX950A) بانحناء يبلغ 800R وشاشة مقاس 45 بوصة بدقة 5K2K ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 وإضاءة ذاتية، مما يوفر صوراً حادة ونابضة بالحياة مع تباين استثنائي وألوان زاهية تُميز شاشات OLED من "إل جي". ويعزز تصميمها الخال من الحواف من جوانبه الأربعة تجربة اللعب الغامرة، ويضفي لمسة جمالية عصرية وأنيقة على أي جهاز ألعاب.
وبفضل دقة 125 بكسل في البوصة (PPI) وتصميم RGWB للبكسلات الفرعية، تُحسّن شاشة 45GX950A سهولة قراءة نصوص الألعاب بشكل ملحوظ وتعزز الإنتاجية خلال أداء المهام مثل تحرير المستندات أو تصفح الويب. كما تتضمن هذه الشاشة وظيفة الوضع المزدوج متعددة الاستخدامات مع ثمانية تكوينات قابلة للتخصيص.
صُممت شاشة 45GX950A لتحقيق أداء فائق واتصال سلس، حيث تدعم منافذ DisplayPort 2.1 وHDMI 2.1 وUSB-C ومنفذ طاقة 90 واط، لضمان التوافق مع أحدث بطاقات الرسوميات وشحن الأجهزة بسهولة. كما يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة بفضل شهادات NVIDIA G-SYNC® وAMD FreeSyncTM Premium Pro، التي تتخلص من تشويش الشاشة وتقطيعها.
تُواصل "إل جي" عبر إطلاق شاشة LG UltraGear 45GX الحائزة على الجوائز، تجاوز حدود تقنيات شاشات الألعاب.
لمعرفة المزيد عن شاشات UltraGear الحائزة على الجوائز من "إل جي"، يرجى زيارة الرابط هنا .
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلامي
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شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة .
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