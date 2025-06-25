إل جي تطلق حملة RADIO OPTIMISM لنشر أسلوب LIFE's GOOD من خلال الموسيقى

MENAFN - AETOSWire) أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم حملةً جديدةً لعلامتها التجارية بعنوان " Radio Optimism"، تهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية الهادفة ونشر التفاؤل من خلال التجارب الموسيقية المشتركة. وتتماشى هذه المبادرة مع شعار إل جي "Life's Good" وتعالج التحدي المتمثل في بناء علاقات حقيقية في عالمٍ تقوده التكنولوجيا.

وتسعى حملة "Radio Optimism" إلى مواجهة حالة جفاء التواصل التي غالباً ما نشعر بها في عصرٍ تهيمن عليه التفاعلات السطحية، مثل الإعجابات والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي. وتهدف "إل جي" من خلال تسخير قوة الموسيقى إلى تعزيز الروابط بين الأفراد والترويج لحياة أكثر تواصلاً.

قال كيم هيو-إيون، رئيس قسم إدارة العلامات التجارية لدى "إل جي": "أصبحت العلاقات الإنسانية الهادفة أكثر أهمية لإثراء حياتنا وخصوصاً مع تقدم التكنولوجيا وانتشارها. وتواصل "إل جي" التزامها بإضفاء التفاؤل على حياة عملائها اليومية، متمسكةً بوعد علامتنا التجارية الراسخ "Life's Good"".

تُعزز هذه الحملة التزام "إل جي" بتوفير تجارب ثرية في الفضاءات الرقمية التي يقضي فيها العملاء اليوم وقتاً طويلاً. وانطلاقاً من هذه الرسالة، تتواصل "إل جي" باستمرار مع الجمهور الشاب من خلال حملات تعاونية تُجسّد فلسفة "Life'sGood". واستفادت حملة "التفاؤل في صفحتك" العام الماضي من خوارزميات التواصل الاجتماعي لتعزيز الإيجابية على منصات التواصل. وتسعى هذه المبادرة الجديدة تحديداً إلى معالجة جفاء التواصل المتناقض في عصر الاتصال المفرط.

من جانبها قالت جين إم. توينج، أستاذة علم النفس بجامعة ولاية سان دييغو: "يعتبر وجود علاقات عميقة وذات معنى من أكثر مؤشرات السعادة موثوقيةً. ونشهد يومياً ازدياد الوقت الذي يقضيه الناس على الإنترنت، بينما ينقص الوقت الذي يقضونه في التواصل الشخصي. وتميل وسائل التواصل الاجتماعي تحديداً إلى بناء علاقات سطحية بدلاً من العلاقات العميقة التي يحتاجها الناس. ومن الشائع أن يكون لدى الناس مئات المتابعين، لكن لا يوجد من يتحدثون إليه في الحياة الواقعية إذا احتاجوا إلى الدعم. ونحن بحاجة إلى بناء علاقات أكثر معنى مع من حولنا. وقد يُغير ذلك التراجع الملحوظ في السعادة الذي حدث خلال العقد الماضي".

كشفت دراسة عالمية جديدة* أجرتها "إل جي" حول التواصل الاجتماعي أن 68% من الناس يجدون صعوبة في تكوين صداقات حقيقية، وأفاد ثلثهم بتكوين صداقات حقيقية واحدة أو أقل خلال الشهر الماضي، بينما لم يختبر 8% أي صداقات على الإطلاق. وتُحوّل حملة "Radio Optimism"، المستوحاة من الأسلوب الفريد للإذاعة التقليدية في ربط الناس من خلال الموسيقى ورواية القصص، هذا المفهوم إلى منصة تفاعلية تُمكّن المشاركين من إنشاء أغانٍ شخصية وإرسالها إلى أحبائهم. ويستطيع المستخدمون إنشاء أغانٍ جديدة بسهولة باستخدام أدوات مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مُدرّبة بدقة على مجموعة بيانات موسيقية مُختارة بعناية. وتُحوّل هذه الأدوات طلبات المستخدم إلى مقطوعات موسيقية فريدة وتنشئ غلاف ألبوم مُطابق، مما يوفر تجربة تفاعلية وشخصية. وبمجرد إنشائها، يُمكن إرسال هذه الأغاني إلى المُستلِمين لتعزيز تواصلهم وإتاحتها للآخرين حول العالم لاكتشافها.

ووفقاً للاستطلاع، يعتقد ما يقرب من 9 من أصل كل 10 مشاركين أن العلاقات الجادة تُعزز نظرةً أكثر تفاؤلاً للحياة. وتهدف هذه الحملة من خلال توفير منصةٍ للأفراد للتعبير عن مشاعرهم، إلى تعزيز الروابط الاجتماعية ومساعدة الأفراد على إثراء حياتهم ونشر التفاؤل بطريقتهم الخاصة.

يتوفر الموقع الإلكتروني للحملة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، مع خطط لتوفيره بلغات إضافية خلال الأشهر المقبلة لإتاحة التفاعل بشكل أوسع. ويمكنكم زيارة الموقع الرسمي عبر . للمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة .

* منهجية الدراسة

التوقيت: أُجري العمل الميداني من 29 أبريل إلى 1 مايو 2025، عبر فوكال داتا

الدول: 5 الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا والهند وكندا

الفئة العمرية: 18-45

حجم العينة: 5000 مشارك من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا والهند وكندا، مع 1000 مشارك في كل سوق مقسمين حسب العمر والجنس والمنطقة.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .