سلسلة متاجر إيطالية كبرى توقف بيع منتجات إسرائيلية تضامنا مع غزة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت سلسلة متاجر“كوب أليانزا 3.0” الإيطالية الشهيرة عن إزالة المنتجات الإسرائيلية من رفوفها في 8 مناطق في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت“كوب أليانزا” التي تمتلك 350 فرعا موزعة على 8 مناطق في إيطاليا، في بيان رسمي، أن القرار في إطار حملة“Coop 4 Refugees” التي أطلقتها تضامنا مع اللاجئين الفلسطينيين واستجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.. مضيفة“لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بالعنف المستمر، وفي ظل التصعيد في الأسابيع الأخيرة، اخترنا القيام بلفتة رمزية تتماشى مع قيمنا”.

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وأضافت أليانزا، في البيان، الذي نقلته صحيفة“يديعوت أحرونوت” اليوم،“أنه لا يمكن أن تظل“غير مبالية تجاه أعمال العنف الجارية في قطاع غزة”، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وقرار الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وبموجب القرار، تمت إزالة عدد من المنتجات الإسرائيلية من الرفوف، من بينها الفول السوداني، طحينة إسرائيلية، ومنتجات شركة“Sodastream”.

في الوقت نفسه، بدأت سلسلة المتاجر عرض مشروب“غزة كولا” الفلسطيني، الذي أطلق لأول مرة في لندن عام 2023، وتخصص عائداته لدعم مشاريع إغاثية لصالح سكان غزة.

وقبل أسابيع، أقرت الحكومة الأيرلندية مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

في نهاية مايو الماضي، قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.