سلسلة متاجر إيطالية كبرى توقف بيع منتجات إسرائيلية تضامنا مع غزة

سلسلة متاجر إيطالية كبرى توقف بيع منتجات إسرائيلية تضامنا مع غزة
وأكدت“كوب أليانزا” التي تمتلك 350 فرعا موزعة على 8 مناطق في إيطاليا، في بيان رسمي، أن القرار في إطار حملة“Coop 4 Refugees” التي أطلقتها تضامنا مع اللاجئين الفلسطينيين واستجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.. مضيفة“لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بالعنف المستمر، وفي ظل التصعيد في الأسابيع الأخيرة، اخترنا القيام بلفتة رمزية تتماشى مع قيمنا”.موضوعات متعلقة البنك الدولي يموّل مشروعاً طارئاً في لبنان بـ250 مليون دولار لإعادة الإعمار الاستثمار الأوروبي: 150 مليون يورو لتوفير مياه الشرب شمالي تنزانيا تراجع فرص عمل الخريجين في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 7 سنوات بسبب الذكاء الاصطناعي
وأضافت أليانزا، في البيان، الذي نقلته صحيفة“يديعوت أحرونوت” اليوم،“أنه لا يمكن أن تظل“غير مبالية تجاه أعمال العنف الجارية في قطاع غزة”، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وقرار الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وبموجب القرار، تمت إزالة عدد من المنتجات الإسرائيلية من الرفوف، من بينها الفول السوداني، طحينة إسرائيلية، ومنتجات شركة“Sodastream”.
في الوقت نفسه، بدأت سلسلة المتاجر عرض مشروب“غزة كولا” الفلسطيني، الذي أطلق لأول مرة في لندن عام 2023، وتخصص عائداته لدعم مشاريع إغاثية لصالح سكان غزة.
وقبل أسابيع، أقرت الحكومة الأيرلندية مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
في نهاية مايو الماضي، قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.
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