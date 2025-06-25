بتروجت وإنبي تشاركان في تمويل وتنفيذ مصنع حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد

بتروجت وإنبي تشاركان في تمويل وتنفيذ مصنع حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد
وذكر بيان لوزارة البترول اليوم أنه خلال أعمال الجمعيتين، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، المذكرات المعروضة بشأن مشاركة الشركتين في المشروع، والإجراءات المترتبة في هذا الصدد.موضوعات متعلقة البترول: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في تحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات “إيجاس” تسند 6 قطاعات جديدة لشركات عالمية باستثمارات 245 مليون دولار هبوط النفط 6%.. وخام برنت يُغلق قرب 67 دولاراً
وأكد وزير البترول أهمية المشروع كأحد المشروعات القومية للاقتصاد المصري، التي تساعد على الانطلاق في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات بتحويله إلى منتج نهائي بدلا من تصديره كخام، بما يرفع العائد الاقتصادي من استغلال الثروات التعدينية، ويضع مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار أولويات الدولة ووزارة البترول لتحقيق زيادة ملموسة في مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، من أقل من 1% حاليا إلى ما بين 5 و6% خلال الفترة المقبلة.
وثمن الوزير قرارات الجمعيات العمومية للشركتين، مؤكدا أنها تمثل خطوة تاريخية على الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف.
وعلى جانب آخر، أقرت الجمعية العامة لشركة إنبي، مشاركة الشركة في هيكل المساهمين للشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام (ESAF)، في ضوء القيمة الكبيرة لهذا المشروع، الذي يحظى بأهمية بيئية واستراتيجية، ودور كبير في تلبية متطلبات خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران من خلال الوقود المستدام.
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