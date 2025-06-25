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بتروجت وإنبي تشاركان في تمويل وتنفيذ مصنع حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد

بتروجت وإنبي تشاركان في تمويل وتنفيذ مصنع حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد

2025-06-25 02:17:55
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرت الجمعيتان العامتان العاديتان لشركتي بتروجت وإنبي، ضمن طور انعقاد غير عادي، المشاركة في تمويل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي تساهم فيه الشركتان مع عدد من المساهمين، وأقرت الجمعيتان الموافقة على توقيع الاتفاق الإطاري للمساهمين، وكافة العقود الخاصة ببدء تنفيذ المشروع بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا في مرحلته الأولى.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم أنه خلال أعمال الجمعيتين، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، المذكرات المعروضة بشأن مشاركة الشركتين في المشروع، والإجراءات المترتبة في هذا الصدد.

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وأكد وزير البترول أهمية المشروع كأحد المشروعات القومية للاقتصاد المصري، التي تساعد على الانطلاق في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات بتحويله إلى منتج نهائي بدلا من تصديره كخام، بما يرفع العائد الاقتصادي من استغلال الثروات التعدينية، ويضع مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار أولويات الدولة ووزارة البترول لتحقيق زيادة ملموسة في مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، من أقل من 1% حاليا إلى ما بين 5 و6% خلال الفترة المقبلة.

وثمن الوزير قرارات الجمعيات العمومية للشركتين، مؤكدا أنها تمثل خطوة تاريخية على الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف.

وعلى جانب آخر، أقرت الجمعية العامة لشركة إنبي، مشاركة الشركة في هيكل المساهمين للشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام (ESAF)، في ضوء القيمة الكبيرة لهذا المشروع، الذي يحظى بأهمية بيئية واستراتيجية، ودور كبير في تلبية متطلبات خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران من خلال الوقود المستدام.

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