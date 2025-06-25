المركزي الهندي يؤكد مرونة اقتصاد البلاد رغم التوترات العالمية

المركزي الهندي يؤكد مرونة اقتصاد البلاد رغم التوترات العالمية
وأشار المركزي الهندي في تقرير إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لشهر مايو 2025 تعكس نشاطا اقتصاديا قويا في قطاعات الصناعة والخدمات داخل البلاد، بالرغم من التحديات الحادة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بحسب ما نقلته منصة“إنفيستنج” الاقتصادية.موضوعات متعلقة البنك الدولي يموّل مشروعاً طارئاً في لبنان بـ250 مليون دولار لإعادة الإعمار الاستثمار الأوروبي: 150 مليون يورو لتوفير مياه الشرب شمالي تنزانيا تراجع فرص عمل الخريجين في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 7 سنوات بسبب الذكاء الاصطناعي
وأقدم البنك المركزي الهندي مؤخرا على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، متجاوزا بذلك توقعات السوق، كما قام بتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وأظهرت بيانات الإنتاج الزراعي في الهند زيادات شاملة في معظم المحاصيل الرئيسية خلال عامي 2024-2025، ما دعم أداء الاقتصاد بشكل عام، كما لفت البنك إلى أن أوضاع الأسعار المحلية ما تزال مواتية، حيث ظل معدل التضخم العام دون المستوى المستهدف للشهر الرابع على التوالي في مايو.
وأضاف أن الأوضاع المالية في الهند تظل مواتية لضمان انتقال فعال لتأثيرات خفض الفائدة إلى سوق الائتمان، موضحا أن نتائج السياسات التجارية المرتقبة في يوليو المقبل، بعد انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، ستكون عوامل حاسمة في رسم ملامح الآفاق الاقتصادية المتوسطة الأجل.
وشددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الهندي على أنها ستواصل الاعتماد على البيانات في تحديد توجهات السياسة النقدية المستقبلية، بما يضمن تحقيق التوازن المناسب بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء معدلات التضخم، في وقت تتبنى فيه السلطات المالية نهجا حذرا لمواجهة تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
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