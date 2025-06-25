المركزي الهندي يؤكد مرونة اقتصاد البلاد رغم التوترات العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد البنك المركزي الهندي، اليوم (الأربعاء)، أن اقتصاد الهند لا يزال يتمتع بمرونة قوية، رغم حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التوترات التجارية والجيوسياسية المتزايدة.

وأشار المركزي الهندي في تقرير إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لشهر مايو 2025 تعكس نشاطا اقتصاديا قويا في قطاعات الصناعة والخدمات داخل البلاد، بالرغم من التحديات الحادة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بحسب ما نقلته منصة“إنفيستنج” الاقتصادية.

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وأقدم البنك المركزي الهندي مؤخرا على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، متجاوزا بذلك توقعات السوق، كما قام بتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وأظهرت بيانات الإنتاج الزراعي في الهند زيادات شاملة في معظم المحاصيل الرئيسية خلال عامي 2024-2025، ما دعم أداء الاقتصاد بشكل عام، كما لفت البنك إلى أن أوضاع الأسعار المحلية ما تزال مواتية، حيث ظل معدل التضخم العام دون المستوى المستهدف للشهر الرابع على التوالي في مايو.

وأضاف أن الأوضاع المالية في الهند تظل مواتية لضمان انتقال فعال لتأثيرات خفض الفائدة إلى سوق الائتمان، موضحا أن نتائج السياسات التجارية المرتقبة في يوليو المقبل، بعد انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، ستكون عوامل حاسمة في رسم ملامح الآفاق الاقتصادية المتوسطة الأجل.

وشددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الهندي على أنها ستواصل الاعتماد على البيانات في تحديد توجهات السياسة النقدية المستقبلية، بما يضمن تحقيق التوازن المناسب بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء معدلات التضخم، في وقت تتبنى فيه السلطات المالية نهجا حذرا لمواجهة تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.