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الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتسريع التحول الرقمي في الكونغو

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتسريع التحول الرقمي في الكونغو

2025-06-25 02:17:55
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد بنك الاستثمار الاوروبي على التزامه بتسريع التحول الرقمي في الكونغو عبر مشروعات تسهم في انتعاش الاقتصاد ونشر الحوكمة وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار بيان بنك الاستثمار الاوروبي أن الكونغو أطلقت رسميًا مشروع لتسريع التحول الرقمي في البلاد، كمصدر لفرص العمل وحافز لتحسين الإدارة، عبر دعم تحديث نظم معلومات الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد.

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وأوضح أن المشروع يدعمه ثلاثة من شركاء التنمية من خلال منحة الاتحاد الأوروبي، وقرض بنك الاستثمار الأوروبي، وتمويل البنك الدولي، ويتماشى المشروع بشكل كامل مع خطة التنمية الوطنية 2022-2026 واستراتيجية الكونغو الرقمية الجديدة 2030، ويتم تنفيذه من قبل وحدة تنسيق المشروع تحت إشراف وزارة البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

ويركز الجزء الخاص بالاتحاد الأوروبي من هذا المشروع على تعزيز الحوكمة من خلال التحول الرقمي، وتحسين قابلية التوظيف من خلال تطوير المهارات الرقمية للشعب الكونغولي، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، ويعمل المشروع أيضًا على إنشاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات القطاعية ذات الأولوية العالية، على سبيل المثال في قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية.

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