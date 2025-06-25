الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتسريع التحول الرقمي في الكونغو

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتسريع التحول الرقمي في الكونغو
وأشار بيان بنك الاستثمار الاوروبي أن الكونغو أطلقت رسميًا مشروع لتسريع التحول الرقمي في البلاد، كمصدر لفرص العمل وحافز لتحسين الإدارة، عبر دعم تحديث نظم معلومات الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد.موضوعات متعلقة البنك الدولي يموّل مشروعاً طارئاً في لبنان بـ250 مليون دولار لإعادة الإعمار الاستثمار الأوروبي: 150 مليون يورو لتوفير مياه الشرب شمالي تنزانيا تراجع فرص عمل الخريجين في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 7 سنوات بسبب الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن المشروع يدعمه ثلاثة من شركاء التنمية من خلال منحة الاتحاد الأوروبي، وقرض بنك الاستثمار الأوروبي، وتمويل البنك الدولي، ويتماشى المشروع بشكل كامل مع خطة التنمية الوطنية 2022-2026 واستراتيجية الكونغو الرقمية الجديدة 2030، ويتم تنفيذه من قبل وحدة تنسيق المشروع تحت إشراف وزارة البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
ويركز الجزء الخاص بالاتحاد الأوروبي من هذا المشروع على تعزيز الحوكمة من خلال التحول الرقمي، وتحسين قابلية التوظيف من خلال تطوير المهارات الرقمية للشعب الكونغولي، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، ويعمل المشروع أيضًا على إنشاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات القطاعية ذات الأولوية العالية، على سبيل المثال في قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية.
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