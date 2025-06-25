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صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة مع أيسلندا

صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة مع أيسلندا

2025-06-25 02:17:55
(MENAFN- Al-Borsa News) أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة (تقييم السياسيات وتقديم توصيات) لأيسلندا.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن الاقتصاد شهد تباطؤ في عام 2024 إلى 0.5 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الصادرات بسبب موسم الصيد المخيب للآمال والقيود المفروضة على إمدادات الطاقة التي قلصت إنتاج الألومنيوم.

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وتوقع الصندوق أن ينتعش النمو إلى 1.6 في المائة في عام 2025 و2.2 في المائة في عام 2026، مدفوعا بانتعاش الصادرات، وارتفاع الأجور الحقيقية، واستمرار التيسير النقدي، وأن يكون تأثير التوترات التجارية العالمية المتصاعدة محدودا نظرا لأن معظم صادرات السلع موجهة إلى أوروبا.

وتوقع الصندوق انخفاض التضخم تدريجيا إلى هدف البنك المركزي الأيسلندي البالغ 2.5 في المائة في النصف الثاني من عام 2026، ويؤدي استمرار تنوع الاقتصاد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى الموجهة نحو التصدير إلى تعزيز نمو الإنتاجية.

وتوقع أن يكون تأثير التوترات التجارية العالمية المتزايدة أكبر من المتوقع إذا تم توسيع التعريفات الجمركية لتشمل العناصر المعفاة حاليا (على سبيل المثال، الأدوية) أو إذا كان انخفاض السفر من وإلى الولايات المتحدة يؤثر سلبا على السياحة، ومن الممكن أن يرتفع التضخم إذا أدت التوترات التجارية إلى انقطاع العرض أو تدفقات رأس المال إلى الخارج، أو إذا أدى التخفيف المبكر للسياسة النقدية إلى زيادة تراجع توقعات التضخم، أو نتيجة لتأثيرات الجولة الثانية الناجمة عن ارتفاع نمو الأجور.

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