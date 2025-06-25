الناتو يتفق على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) وافق قادة حلف شمال الأطلسي“الناتو” على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وجدّدوا التزامهم بالدفاع المشترك، وذلك في خطوة تاريخية تُتخذ وسط تزايد المخاوف العدائية من قبل روسيا.

القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة خلال قمتها عالية المخاطر في لاهاي يشكّل انتصاراً كبيراً للرئيس دونالد ترمب، الذي طالما انتقد حلفاءه الأوروبيين على عدم إنفاقهم ما يكفي على الأمن. ووصف الرئيس الأميركي، الذي تردد في التزامه خلال الفترة التي سبقت الاجتماع، الأربعاء، القمة بأنها تجمع“هائل”، وتعهد بدعم المادة الخامسة التي تلزم الأعضاء بالدفاع عن بعضهم البعض من الهجوم.

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وقال ترمب للصحفيين بعد جلسة عمل استمرت ساعتين ونصف مع قادة حلف شمال الأطلسي:“أؤكد دعمها. لهذا السبب أنا هنا”.

أشار الإعلان -الذي أُقر على مدار يومين في القمة التي عُقدت بهولندا يوم الأربعاء- إلى أن الحلفاء“يعيدون تأكيد التزامهم الصلب بالدفاع الجماعي” و”البقاء متحدين وثابتين في عزمهم على حماية مليار مواطن، والدفاع عن الحلف، وضمان الحرية والديمقراطية”.

هيمنت على القمة محاولات ضمان بقاء ترمب ملتزماً بالتحالف عبر الأطلسي، وسط مخاوف متزايدة من سعي واشنطن إلى سحب أسلحتها وقواتها من أوروبا. كما سعى حلفاء أوكرانيا إلى تقديم رد فعال على الحرب الروسية، التي دخلت عامها الرابع.

وقال الأمين العام مارك روته في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع:“لقد وضع الحلفاء معاً الأساس لحلف شمال الأطلسي الأقوى والأكثر عدالة والأكثر فتكاً”.

أعلن البيان أن الهدف الجديد (البالغ 5%)، والذي يرتفع على الهدف الحالي البالغ 2%، يأتي رداً على”تهديدات وتحديات أمنية عميقة، لا سيما التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي، وكذلك خطر الإرهاب المستمر”.

واقترح الأمين العام للحلف مارك روته أن الكرملين ربما بات جاهزاً للنظر في مهاجمة الحلف في غضون خمس سنوات.

أكد الإعلان على دعم الحلف لأوكرانيا، لكنه خلا من العبارة التي وردت بالبيان السابق للعام الماضي والتي تفيد بأن مستقبل البلاد سيكون ضمن الحلف، مما يعكس تردد إدارة ترمب المتزايد حيال تقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي بنظيره فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء على هامش القمة، بينما تسعى كييف لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية.

جاء تحديد الهدف الجديد، الذي ينقسم إلى 3.5% مخصصة للإنفاق الدفاعي الأساسي، و1.5% للاستثمار في البنية التحتية والأمن السيبراني، بعد أشهر من جهود مارك روته، مما سيفتح الباب أمام ضخ تريليونات الدولارات على الإنفاق الدفاعي حتى عام 2035.

لا يزال من غير المحسوم ما إذا كان تحقيق الهدف سيحدث فعلاً، إذ تواجه عدة بلدان أوروبية حالياً تحديات على صعيد الديون العامة، كما شككت بعض الدول، وعلى رأسها إسبانيا، حيال ضرورة تخصيص هذا القدر الكبير من الأموال لشراء الأسلحة وتنفيذ قائمة طويلة من متطلبات الحلف.

واتفق الحلفاء على مراجعة“المسار وتوازن الإنفاق” بحلول عام 2029، كما سيحتسب الدعم المباشر لأوكرانيا ضمن الإنفاق الدفاعي وفق نص الإعلان.

وخلال جلسة مغلقة، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس للقادة إن القمة كانت تتعلق قبل كل شيء“بترجمة الأقوال إلى أفعال”. وأضاف، وفق ما نقل مسؤول حكومي، أن الرسالة التي أراد الحلفاء إيصالها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت واضحة:“لا تفتعل مواجهة مع الناتو”.