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مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بإجراءات الاندماج بين البنكين

مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بإجراءات الاندماج بين البنكين

2025-06-25 08:26:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن بنك الاتحاد والبنك الاستثماري موافقة الهيئتين العامتين غير العاديتين لكلا البنكين بتاريخ (25/6/2025) على انتقال ملكية كامل الأسهم المكوّنة لرأسمال البنك الاستثماري إلى بنك الاتحاد، مقابل حصول مساهمي البنك الاستثماري على أسهم عينية سيقوم بنك الاتحاد بإصدارها وتخصيصها لمساهمي البنك الاستثماري.
وبموجب هذه الموافقة، دخلت الصفقة حيّز التنفيذ الرسمي، لتُستكمل ضمن الأطر التنظيمية الخاضعة لموافقات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية.
وبإتمام هذه المرحلة، يكون بنك الاتحاد قد أنجز عملية زيادة رأسماله ليصبح (325.2) مليون دينار، ويكون قد تملّك كامل أسهم البنك الاستثماري.
وسيُباشر البنكان بعد ذلك السير في إجراءات الدمج لغايات الوصول إلى توحيد البنية المؤسسية والتشغيلية لكلا البنكين، وتوحيد الهيكل التنظيمي والكوادر البشرية، والأنظمة، والعمليات، بما يعزّز من الكفاءة التشغيلية ويرفع من جودة الخدمات المقدّمة، مع التأكيد على أن عملية الدمج ستتم تحت إشراف الجهات الرقابية وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وخلال هذه المرحلة سيستمر البنك الاستثماري بتقديم خدماته المصرفية إلى عملائه كالمعتاد.
وفي هذا السياق، أكّد بنك الاتحاد أنه يتطلّع إلى الوقت الذي سينضم فيه موظفو البنك الاستثماري وشركاته التابعة إلى منظومته المؤسسية، مؤكّدًا أن العنصر البشري هو حجر الأساس في تحقيق طموحات البنك المستقبلية، وأن تكامل الخبرات بين المؤسستين سيُشكّل رافعة حقيقية في بناء كيان مصرفي أكثر مرونة وتنافسية.
وقد أكّد كلّ من السيد باسم سلفيتي – رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، والسيد فهمي أبو خضرا – رئيس مجلس إدارة البنك الاستثماري، أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا لعلاقة مؤسسية قائمة على الثقة والانسجام، وتهدف إلى ترسيخ موقع البنك في السوق وتعزيز قدرته على النمو المستدام في بيئة مالية تتّسم بالديناميكية والتغيّر المتسارع.
وفي ختام هذا الإنجاز، تتوجّه إدارة البنكين بالشكر والتقدير لجميع الجهات الرسمية والرقابية التي واكبت مراحل هذه الصفقة وأسهمت في إنجاحها، كما تُعربان عن بالغ الامتنان للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم، ولجميع فرق العمل التي عملت بمهنية عالية والتزام راسخ على مدى الشهور الماضية وصولًا إلى هذا التحوّل المفصلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تُعد الأولى من نوعها في المملكة من حيث الهيكل (استحواذ مقابل أسهم)، ومن أكبر صفقات التكامل وبناء القدرات في القطاع البنكي الأردني، حيث سترتفع إجمالي موجودات البنك الموحّد إلى نحو (11) مليار دينار أردني، وستتجاوز حقوق الملكية حاجز المليار دينار أردني.

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