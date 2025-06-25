قانون حبس المدين الجديد.. هل يحمي الحقوق دون اللجوء إلى الحبس؟

أثار دخول قانون حبس المدين الجديد لعام 2025 حيز التنفيذ جدلا واسعا في الشارع الأردني، بعد أن أحدث تحولا جذريا في طريقة تعامل المنظومة القانونية مع قضايا الديون، خاصة تلك الناشئة عن التزامات تعاقدية وشخصية.

وبين مؤيد يراه خطوة إنسانية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ومعارض يعتبره تهديدا لحقوق الدائنين، يبقى النقاش قائما حول فعالية البدائل المطروحة، والقدرة على تحقيق توازن حقيقي بين حماية الحقوق من جهة، ومنع تعسف الحبس من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بإنهاء الحبس كوسيلة ضغط قانونية، يحذر قانونيون واقتصاديون من تداعيات غياب أدوات ردع بديلة فعالة، مؤكدين أن القرار ترك فراغا أثر على الثقة بالمعاملات التجارية، خصوصا بعد فقدان الشيك لقيمته الردعية، وغياب أدوات تنفيذية سريعة وعادلة.

القانون الجديد، المستند إلى التعديلات الصادرة في قانون التنفيذ رقم 9 لعام 2022، ألغى الحبس في قضايا الديون الناتجة عن التزامات مدنية، مع إبقاء الحبس في حالات استثنائية، أبرزها الديون العمالية والإيجارات، فضلاً عن ديون لصالح خزينة الدولة تتجاوز 5 آلاف دينار.

يقول المحامي والمستشار القانوني قصي الشواهين ، في حديثه لـ "عمان نت" ، إن هذا القرار أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، لا سيما أن هناك من يرى في الحبس وسيلة ضغط فعالة لاسترداد الحقوق، مضيفا أن المسألة لها وجهان، فالدائن قد يكون مدينا في قضية أخرى، والعكس صحيح، وبالتالي لا بد من مقاربة متوازنة.

ويوضح أن الهدف من حبس المدين لم يكن العقوبة بحد ذاتها، بل وسيلة ضغط قانونية تحثه على الدفع، مشيرا إلى أنه بمجرد سداد المبلغ، تلغى مذكرة الحبس تلقائيا ولا يعود هناك مبرر لاستمرار توقيفه.

ويؤكد أن إلغاء حبس المدين كإجراء قانوني يتطلب توفير بدائل حقيقية تضمن للدائنين استرداد حقوقهم المالية، محذرا من تداعيات هذا الإلغاء في ظل غياب تلك البدائل الفعالة.

وفيما يتعلق بالبدائل القانونية الموجودة حاليا يوضح بأنها تشمل تقديم طلب منع سفر، والتعميم على الحسابات البنكية، وحتى المحافظ الإلكترونية مثل "زين كاش" و"أورانج موني"، إذ يمكن الحجز عليها كما هو الحال مع الحسابات البنكية، حيث يمكن أن تحتوي على مبالغ تصل إلى 20 ألف دينار، كما يمكن الاستعلام عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، مثل العقارات والمركبات، شريطة تسجيل قضية رسمية لإثبات الجدية القانونية.

وفقا لتعديلات القانون حقوق الدائنين بعد التعديلات، على الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين محمية بموجب القانون الجديد من خلال عدة إجراءات، منها الحجز على أموال المدين، يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. ومنع المدين من السفر يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه.

ويرى الشواهين أن تطبيق مفهوم "الإعدام المدني" كما هو معمول به في بعض الدول، مثل حظر امتلاك سيارة أو فتح خط هاتف أو حتى توقيع عقد إيجار، يصطدم بواقع البنية التحتية غير المؤهلة في المملكة، حيث يلجأ بعض المواطنين لتسجيل الممتلكات والخدمات بأسماء أفراد العائلة لتفادي القيود.

استثناءات قانونية لحالات محددة

بموجب القانون الجديد، يمكن حبس المدين فقط في حالات معينة، كالديون العمالية، يمكن حبس المدين إذا كانت الديون تتعلق بالأجور أو الحقوق العمالية، وإيجار العقارات إذا كانت الديون ناشئة عن إيجار العقارات، يمكن اللجوء إلى حبس المدين.

كما حددت التعديلات مدة حبس المدين لتكون 60 يوما كحد أقصى في السنة الواحدة عن دين واحد، وإذا كان المدين مدينا لأكثر من دائن، لا تتجاوز مدة الحبس في السنة 120 يوما، وذلك بهدف حماية المدينين من التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تترتب على الحبس المطول.

ويشير الشواهين إلى أن القانون الحالي يستثني من إلغاء الحبس قضايا مثل عقود العمل والإيجارات، وكذلك الديون التي تتجاوز قيمتها 5,000 دينار لصالح خزينة الدولة، وقضايا التعويض المالي الناتجة عن شكاوى جزائية إذا تجاوزت المبلغ ذاته.

ويقول العامل يعتبر الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، لذلك أُبقي الحبس قائما في حالة عدم دفع الأجور العمالية، حتى لو كانت المبالغ بسيطة، مؤكدا أن هذه الحماية ضرورية لضمان العدالة الاجتماعية.

مشكلة الشيكات بعد رفع الحماية الجزائية

مع دخول التعديلات على قانون حبس المدين حيز التنفيذ، لا يزال الجدل قائما بين التجار والقطاعات الاقتصادية حول تداعيات هذه التعديلات على الحركة التجارية، وخصوصا في ما يتعلق بالبيع الآجل والدفع بالتقسيط، ويرى أسعد القواسمي، عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الألبسة، أن القانون الجديد جاء منقوصا ولم يعالج الثغرات التي تؤرق التجار.

ويشير القواسمي إلى أن الشيك، الذي كان يستخدم كوسيلة لتوثيق الدين وفرض التزام أخلاقي وقانوني على المدين، فقد اليوم قيمته الردعية بعد أن أزيلت عنه الصفة العقابية، موضحا أن أساس التعامل التجاري يجب أن يكون مبنيا على الثقة والوفاء، لكن في الواقع كان الشيك يلعب دور الضمان والردع في حالة التلاعب أو التهرب، واليوم لم يعد له هذا الدور.

ويؤكد الشواهين ما تحدث به القواسمي بأن قرار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، والتي كانت في السابق تتيح الحبس والغرامة في حال صدورها دون رصيد، شكل ضربة إضافية للتجار الذين يعتمدون بشكل كبير على الشيكات كوسيلة لضمان الحقوق المالية، موضحا أن الشيك اليوم أصبح بمثابة الكمبيالة، دون أي حماية جزائية مهما كانت قيمته.

ويضيف إلى أن التحذيرات بخصوص هذا التغيير نشرت منذ ثلاث سنوات، داعيا التجار إلى عدم الاعتماد على الشيكات كوسيلة وحيدة لضمان مستحقاتهم، واللجوء للتعامل النقدي أو العقود الموثقة.

تأثير سلبي على العلاقات التجارية والاجتماعية

وينتقد القواسمي الفراغ الناتج عن التعديل، قائلا إن التنفيذ القضائي أصبح بطيئا، مما ساهم في ضياع حقوق كثير من التجار، خاصة من لديهم مطالبات متراكمة منذ سنوات.

القانون لم يغط كافة الجوانب ولم يقدم بدائل واضحة، فالتأخر في التحصيل وعدم وجود وسائل ردع فعالة دفع بعض التجار لفقدان الثقة الكاملة بالشيكات كأداة تجارية.بحسب القواسمي.

ويرى القواسمي أن إلغاء حبس المدين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاجتماعية على حد سواء، فالعملية لم تعد فقط اقتصادية، بل امتدت إلى خلافات اجتماعية، فالتصادم بين الدائن والمدين صار أكثر حدة، وحدثت قطيعة بين أقارب وأصدقاء نتيجة التهرب من السداد.

ويضيف أن التجار باتوا أكثر حذرا في البيع الآجل، مما قلل من حجم التعاملات، وأثر على دوران عجلة الاقتصاد والاستثمار في الأسواق، خصوصا في ظل تقلبات اقتصادية لا يمكن التنبؤ بها.

ويشدد القواسمي على أن المطلوب ليس العودة إلى الحبس، بل تقديم بدائل رادعة وفعالة تحمي حقوق الدائنين وتعزز من جدية الشيكات، مقترحا مجموعة من الإجراءات منها، منع السفر للمدينين المتخلفين عن السداد، منع إصدار رخص القيادة أو الاستيراد أو ممارسة بعض الأنشطة التجارية، فرض قيود على التعامل المالي والمصرفي للمتخلفين، بالاضافة إلى تعزيز قاعدة بيانات موحدة لمرتجعي الشيكات لمنعهم من إصدار دفاتر شيكات جديدة أو فتح مؤسسات بأسماء أخرى.

ويؤكد أن وجود هذه العقوبات سيساهم في إعادة الاعتبار لقيمة الشيك، ويجعل المدين يتحمل مسؤولية توقيعه، بدلا من أن يتحصن خلف قانون لا يحمله أي تبعات حقيقية.

ويرى القواسمي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر تضررا من القانون الجديد، لأنها غالبا ما تبني تعاملاتها على الثقة لا على الاستشارات القانونية، معتبرا أن هذه المؤسسات لا تملك محامين أو مستشارين قانونيين يرشدونها إلى طرق التحصيل البديلة، لذا فهي عرضة لمخاطر أكبر، وقد يؤثر ذلك على نموها واستمرارها في السوق."

ويضيف أن كثيرا من هذه المؤسسات لم تكن مستعدة لتبعات القانون رغم الإعلان عنه منذ أكثر من عام ونصف، وهو ما يجعلها في وضع حرج عند تعثر الزبائن عن السداد.

تأثير القرار على الحركة الاقتصادية

يطرح الاقتصاديون تساؤلات جوهرية حول تأثير هذا القرار على الحركة الاقتصادية في الأردن، وسلوك الأطراف في المعاملات المالية، ومستقبل الثقة في أدوات الدفع والائتمان، وخاصة في ظل الاعتماد الواسع على الشيكات المؤجلة كوسيلة تمويل غير رسمية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أن إلغاء حبس المدين قد يحدث تحولا جذريا في طبيعة العلاقات الاقتصادية، ويسهم في إعادة تنظيم المعاملات بين الأفراد والتجار بشكل أكثر عقلانية وواقعية.

ويؤكد الحموري أن الاستخدام الواسع للشيكات في الأردن خرج عن نطاقه الطبيعي، إذ تحولت من أداة دفع فورية إلى وسيلة تمويل مؤجلة، تستخدم في معاملات تجارية تعتمد على الثقة وليس الضمانات، موضحا أن أصل الشيك هو وسيلة دفع، لا تختلف عن الدفع النقدي أو بالبطاقات، ولكن في الأردن أصبح يستخدم لشراء البضائع مقابل دفعات مستقبلية، وهو ما فتح الباب أمام سوء الاستخدام والاحتيال.

ويشير إلى أن بعض الأشخاص استغلوا هذا الوضع، حيث يحصلون على البضائع أو الأموال ثم يتخلفون عن سداد الشيكات، خاصة إذا لم يكن الحبس واردا كوسيلة ضغط ، مضيفا حتى حين كان الحبس قائما، لم يكن دائمًا أداة فعالة، لأن بعض المدينين لم يكونوا يبالون بدخول السجن، مما جعل تحصيل الحقوق أكثر تعقيدا.

ويرى الحموري أن إلغاء حبس المدين قد يشكل صحوة لجميع الأطراف، سواء التجار أو المقرضين، ويدفعهم لإعادة النظر في طرق تعاملهم، متوقعا أن تتراجع المعاملات المبنية على الدين والشيكات، ويتحول السوق تدريجيا إلى مبدأ "ادفع تحصل"، مما يعزز الانضباط المالي ويقلل من حالات التعثر والمماطلة.

هذا وأوقف القانون الجديد بشكل نهائي حبس المدينين في القضايا المدنية، وهو ما ترتب عليه إصدار نحو 95 ألف مذكرة كف طلب وإفراج عن أشخاص كانوا محبوسين أو مطلوبين على خلفية مطالبات مالية.

ومن أحد أبرز التعديلات في القانون هو تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى حبس المدين، وتقليص مدة الحبس المقررة، كما أن القانون يتيح الآن لبعض المدينين خيارات أخرى، مثل العقوبات المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية، بدلا من الحبس.

ويمكن للدائنين تحصيل ديونهم دون الاعتماد على الحبس، من خلال منع المدين من السفر، أو الحجز على أموال المدين وذلك لمنع هروبه بمال الدائنين، أو الحجز التنفيذي وهذا الحجز يقع على أموال المدين، كي يتم بيعها بالمزاد العلني ليتم استيفاء الديون التي ترتبت بذمته للدائنين، أو شهر إعسار المدين وذلك عبر تعيين وكيل إعسار مهمته تتضمن بإدارة أموال المدين ووفاء الديون، أو حجز مال المدين المتواجد لدى الغير.