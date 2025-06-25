3 شهداء بغارة إسرائيلية على سيارة في كفردجال بجنوب لبنان

3 شهداء بغارة إسرائيلية على سيارة في كفردجال بجنوب لبنان
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ، أن الغارة التي شنتها مسيّرة للجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية جنوب لبنان، أدت لاستشهاد ثلاثة مواطنين.
ووفقا لبيان الوكالة الوطنية للإعلام، هرعت إلى المكان عناصر الإطفاء والإسعاف. وأشارت الوكالة إلى أن المسيرات الإسرائيلية تحلّق في أجواء النبطية منذ الصباح.
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