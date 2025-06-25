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3 شهداء بغارة إسرائيلية على سيارة في كفردجال بجنوب لبنان

3 شهداء بغارة إسرائيلية على سيارة في كفردجال بجنوب لبنان

2025-06-25 08:07:43
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - استشهد ثلاثة لبنانيين بعد أن استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخَيْن سيارة على طريق كفردجال جنوب لبنان،اليوم الأربعاء مما أدى إلى اشتعالها.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ، أن الغارة التي شنتها مسيّرة للجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية جنوب لبنان، أدت لاستشهاد ثلاثة مواطنين.
ووفقا لبيان الوكالة الوطنية للإعلام، هرعت إلى المكان عناصر الإطفاء والإسعاف. وأشارت الوكالة إلى أن المسيرات الإسرائيلية تحلّق في أجواء النبطية منذ الصباح.

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