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(حماس): لا جديد في ملف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

(حماس): لا جديد في ملف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

2025-06-25 08:07:43
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- قال طاهر النونو، القيادي في حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، إنه "لا جديد في ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأكد النونو، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على وقف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "بإمكانه إجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقف الحرب".
وأضاف أن "نتنياهو يقاتل من أجل بقائه في منصبه من دون أي هدف واضح لاستمرار الحرب"، في إشارة إلى دوافع سياسية تقف خلف مواصلة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكد القيادي في حماس أن الحركة ترحب بأي مبادرة تحقق وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة الإعمار.
وتأتي تلك التصريحات بعد وقت قليل من تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن هناك تقدماً كبيراً يحرز في ملف غزة، مرجحاً أن تُعلن أخبار إيجابية قريباً، على خلفية الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران.
وقال ترامب: "أعتقد أنه ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريباً، وأعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً". مشيراً إلى أن المسؤول الأميركي يتكوف أبلغه بأن "الحل في غزة بات قريباً".

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