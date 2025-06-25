(حماس): لا جديد في ملف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

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(حماس): لا جديد في ملف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- قال طاهر النونو، القيادي في حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، إنه "لا جديد في ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأكد النونو، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على وقف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "بإمكانه إجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقف الحرب".
وأضاف أن "نتنياهو يقاتل من أجل بقائه في منصبه من دون أي هدف واضح لاستمرار الحرب"، في إشارة إلى دوافع سياسية تقف خلف مواصلة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكد القيادي في حماس أن الحركة ترحب بأي مبادرة تحقق وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة الإعمار.
وتأتي تلك التصريحات بعد وقت قليل من تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن هناك تقدماً كبيراً يحرز في ملف غزة، مرجحاً أن تُعلن أخبار إيجابية قريباً، على خلفية الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران.
وقال ترامب: "أعتقد أنه ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريباً، وأعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً". مشيراً إلى أن المسؤول الأميركي يتكوف أبلغه بأن "الحل في غزة بات قريباً".
وأكد النونو، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على وقف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "بإمكانه إجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقف الحرب".
وأضاف أن "نتنياهو يقاتل من أجل بقائه في منصبه من دون أي هدف واضح لاستمرار الحرب"، في إشارة إلى دوافع سياسية تقف خلف مواصلة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكد القيادي في حماس أن الحركة ترحب بأي مبادرة تحقق وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة الإعمار.
وتأتي تلك التصريحات بعد وقت قليل من تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن هناك تقدماً كبيراً يحرز في ملف غزة، مرجحاً أن تُعلن أخبار إيجابية قريباً، على خلفية الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران.
وقال ترامب: "أعتقد أنه ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريباً، وأعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً". مشيراً إلى أن المسؤول الأميركي يتكوف أبلغه بأن "الحل في غزة بات قريباً".
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