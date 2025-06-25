لليوم الثاني: الاحتلال يواصل عمليات تجريف أراضٍ في أم صفا شمال غرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات تجريف أراضٍ زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح ، بأن قوات الاحتلال تواصل منذ أمس تجريف نحو 60 دونما من أراضي زراعية في منطقة "جبل الراس" بالقرية.

وأضاف، ان المستعمرين أنشأوا قبل شهرين بؤرة استعمارية على أراضي القرية، واستولوا على نحو 1500 دونم من أراضي المواطنين.

وحذر من توسع البؤرة الاستعمارية، التي تشكل تهديدا يوميا لأهالي القرية، وباتت منازلهم محاذية للبؤرة.

ولفت إلى أن الاحتلال استولى على معظم أراضي القرية، مشيرا إلى أن مساحة القرية تقدر بـ4800 دونم، ولم يتبق سوى 300 دونم فقط، من اراضي القرية للمواطنين.

وتتعرض القرية لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ومستعمريه تصاعد بشكل كبير منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين واحراق المستعمرين لمنازل ومركبات للمواطنين بحماية من قوات الاحتلال.