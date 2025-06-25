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إسرائيل تصنف البنك المركزي الإيراني“منظمة إرهابية”

إسرائيل تصنف البنك المركزي الإيراني“منظمة إرهابية”

2025-06-25 08:07:43
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أعلنت إسرائيل الأربعاء تصنيف البنك المركزي الإيراني“منظمة إرهابية” في خطوة تقول إنها تهدف إلى وقف تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، غداة إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين العدوين اللدودين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس:“وقّع كاتس أمرا خاصا يصنف البنك المركزي الإيراني، وبنكين إيرانيين إضافيين، وشركة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وثلاثة من كبار مسؤوليها منظمات وعناصر إرهابية وذلك ضمن الحملة الأوسع التي تشنها إسرائيل ضد إيران”.

وبحسب البيان فإن“الهدف هو ضرب نظام التمويل الإرهابي التابع للنظام الإيراني الذي يموّل ويسلّح ويوجه الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط”.

وتوصلت إيران وإسرائيل الثلاثاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 12 يوما من تبادل الضربات.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الثلاثاء“لقد أنهينا مرحلة مهمة، لكن الحملة ضد إيران لم تنته، نحن ندخل مرحلة جديدة تعتمد على إنجازات المرحلة الحالية”.

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