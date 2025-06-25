إسرائيل تصنف البنك المركزي الإيراني“منظمة إرهابية”

إسرائيل تصنف البنك المركزي الإيراني“منظمة إرهابية”
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس:“وقّع كاتس أمرا خاصا يصنف البنك المركزي الإيراني، وبنكين إيرانيين إضافيين، وشركة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وثلاثة من كبار مسؤوليها منظمات وعناصر إرهابية وذلك ضمن الحملة الأوسع التي تشنها إسرائيل ضد إيران”.
وبحسب البيان فإن“الهدف هو ضرب نظام التمويل الإرهابي التابع للنظام الإيراني الذي يموّل ويسلّح ويوجه الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط”.
وتوصلت إيران وإسرائيل الثلاثاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 12 يوما من تبادل الضربات.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الثلاثاء“لقد أنهينا مرحلة مهمة، لكن الحملة ضد إيران لم تنته، نحن ندخل مرحلة جديدة تعتمد على إنجازات المرحلة الحالية”.
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