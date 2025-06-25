إسرائيل تُعد العدة للحوثيين... هل اليمن الهدف التالي بعد التهدئة مع إيران؟

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء / PNN - من المرجح أن تكون جماعة الحوتيين في اليمن الهدف التالي لإسرائيل خلال الأيام القادمة، وذلك بعد انتهاء الصراع الإيراني الإسرائيلي باتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية ووساطة قطرية.

وأكدت مصادر عسكرية عربية أن جماعة الحوثيين المدعومين من إيران، قد يواجهون ضربات عسكرية خلال الأيام المقبلة، في ظل تهديداتهم المستمرة للأمن الإسرائيلي عبر إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن الإسرائيلية.

وتتوافق هذه الترجيحات مع تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مع إيران والتي قال فيها "سنتعامل مع اليمن مثل طهران، وأمرت الجيش بإعداد خطة ضد الحوثيين".

وأوضحت المصادر العسكرية، أن ترجيح أن تكون جماعة الحوثيين في اليمن الهدف التالي، يكمن في كونها الجهة الوحيدة الخارجية التي تنشط حاليا في تهديد إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الإسرائيلية.

وقالت المصادر، إن استهداف الحوثيين يتماشى مع استراتيجية إسرائيل لإضعاف ما يسمى "محور المقاومة" المدعوم من إيران، خاصة بعد إضعاف حزب الله في لبنان وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ويمثل الحوثيون، كذراع نشطة لإيران، تهديدًا مستمرًا عبر هجماتهم في البحر الأحمر، التي أثرت على الملاحة الدولية وسفن مرتبطة بإسرائيل.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي هدد بـ"حرب مفتوحة" ضد إسرائيل، بعد اندلاع الصراع الإسرائيلي الإيراني، رغم أن الحوثيين لميبادروا بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل سوى مرة واحدة طلية 12 يوما من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وكانت إسرائيل نفذت في وقت سابق غارات على مواقع عدة في اليمن وشملت ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وذلك بعد هجوم منسوب للحوثيين على تل أبيب.

يشار إلى أن الحوثيين يمتلكون ترسانة صواريخ ومسيرات متطورة، لكن قدراتهم الدفاعية محدودة مما يجعل من استهدافهم بغارات جوية إسرائيلية ذات جدوى من وجهة نظر تل أبيب.