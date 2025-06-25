إسرائيل تُعد العدة للحوثيين... هل اليمن الهدف التالي بعد التهدئة مع إيران؟

إسرائيل تُعد العدة للحوثيين... هل اليمن الهدف التالي بعد التهدئة مع إيران؟
وأكدت مصادر عسكرية عربية أن جماعة الحوثيين المدعومين من إيران، قد يواجهون ضربات عسكرية خلال الأيام المقبلة، في ظل تهديداتهم المستمرة للأمن الإسرائيلي عبر إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن الإسرائيلية.
وتتوافق هذه الترجيحات مع تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مع إيران والتي قال فيها "سنتعامل مع اليمن مثل طهران، وأمرت الجيش بإعداد خطة ضد الحوثيين".
وأوضحت المصادر العسكرية، أن ترجيح أن تكون جماعة الحوثيين في اليمن الهدف التالي، يكمن في كونها الجهة الوحيدة الخارجية التي تنشط حاليا في تهديد إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الإسرائيلية.
وقالت المصادر، إن استهداف الحوثيين يتماشى مع استراتيجية إسرائيل لإضعاف ما يسمى "محور المقاومة" المدعوم من إيران، خاصة بعد إضعاف حزب الله في لبنان وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
ويمثل الحوثيون، كذراع نشطة لإيران، تهديدًا مستمرًا عبر هجماتهم في البحر الأحمر، التي أثرت على الملاحة الدولية وسفن مرتبطة بإسرائيل.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي هدد بـ"حرب مفتوحة" ضد إسرائيل، بعد اندلاع الصراع الإسرائيلي الإيراني، رغم أن الحوثيين لميبادروا بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل سوى مرة واحدة طلية 12 يوما من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
وكانت إسرائيل نفذت في وقت سابق غارات على مواقع عدة في اليمن وشملت ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وذلك بعد هجوم منسوب للحوثيين على تل أبيب.
يشار إلى أن الحوثيين يمتلكون ترسانة صواريخ ومسيرات متطورة، لكن قدراتهم الدفاعية محدودة مما يجعل من استهدافهم بغارات جوية إسرائيلية ذات جدوى من وجهة نظر تل أبيب.
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