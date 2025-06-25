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الاحتلال يقتحم المركز التجاري في جنين ومحلا قرب سوق الخضار وسط المدينة

الاحتلال يقتحم المركز التجاري في جنين ومحلا قرب سوق الخضار وسط المدينة

2025-06-25 08:07:43
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، السوق التجاري في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت السوق التجاري وداهمت محلاً تجارياً قرب سوق الخضار وسط المدينة.

كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع قرب المسجد الكبير في محيط منطقة الاقتحام، كما داهمت اليات الاحتلال المنطقة الصناعية في المدينة، ومنزلاً في شارع الناصرة في المدينة يعود لعائلة العدس.

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