الاحتلال يقتحم المركز التجاري في جنين ومحلا قرب سوق الخضار وسط المدينة
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت السوق التجاري وداهمت محلاً تجارياً قرب سوق الخضار وسط المدينة.
كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع قرب المسجد الكبير في محيط منطقة الاقتحام، كما داهمت اليات الاحتلال المنطقة الصناعية في المدينة، ومنزلاً في شارع الناصرة في المدينة يعود لعائلة العدس.
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