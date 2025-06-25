مصطفى يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لتسريع تسوية الأراضي خاصة في المناطق المسماة ج

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أهمية مضاعفة الجهود وتسريع عملية تسوية الأراضي خاصة في المناطق المسماة "ج"، وذلك لمواجهة إجراءات الاحتلال ومخططاته في الضم، والاستيلاء، والتوسع الاستعماري، والحفاظ على الأراضي الفلسطينية، وحفظ حقوق المواطنين، وأملاكهم، والسلم الأهلي.

جاء ذلك خلال تسلمه التقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2024، من رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، والقائم بأعمال هيئة التسوية سامر عودي وطاقم من سلطة الأراضي.

واطّلع رئيس الوزراء على أهم نتائج التقرير وانجازات سلطة الأراضي والتسوية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خططها التطويرية لاستكمال مشروع التسوية وتحسين خدمات تسجيل الأراضي وتيسير معاملات المواطنين بما في ذلك رقمنة العديد من الخدمات.

وأشاد مصطفى بجهود سلطة الأراضي بمختلف طواقمها، ودورها في تثبيت حقوق المواطنين وأملاكهم خصوصا في وجه مخططات الضم والمصادرة التي تقوم عليها سلطات الاحتلال وتحت مسميات مختلفة من ضمنها وضع اليد على أملاك الغائبين وتهويدها لصالح المشاريع الاستعمارية.