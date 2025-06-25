الوزير حجاوي يطلع على احتياجات الطائفة السامرية

الوزير حجاوي يطلع على احتياجات الطائفة السامرية
جاء ذلك خلال زيارة الوزير حجاوي، اليوم الأربعاء، لبيت الضيافة على قمة جبل جرزيم، التقى خلالها مع الكاهن الاكبر عبد الله واصف، ولجنة الطائفة السامرية، ممثلة بسكرتير الطائفة لطفي السامري، وامين الصندوق باللجنة ابراهيم الكاهن، واعضاء اللجنة، وبحضور مدير عام الحكم المحلي في نابلس سامر خماش، ومدير العلاقات العامة والاعلام رأفت دراوشة.
هذا واستعرض سكرتير الطائفة أهم الاحتياجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتعبيد الطرق الداخلية لخدمة التوسع العمراني، اضافة لاستكمال مشروع ملعب لكرة السلة، ومناقشة قضايا تتعلق بالتراخيص والكهرباء وغيرها.
بدوره، نقل الوزير حجاوي تحيات دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى لأبناء الطائفة، مؤكدا اهتمام الحكومة الفلسطينية، والتزامها بدعمهم، كونهم جزءا ومكونا أساسيا من مكونات الشعب الفلسطيني.
وأشار الى أن مختلف المطالب والاحتياجات التي تم طرحها خلال اللقاء سيتم متابعتها والعمل على تلبيتها ضمن الامكانات المتاحة ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها وبما يحقق المصلحة العامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء
بنك I&M Bank يبرم شراكة مع Thetaray لتفعيل منصة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المعرفي للامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية في منطقة شرق إفريقيا
جوهرة مغربية جديدة في ريال مدريد.. من هو عمر الشاوي؟
المشعان استمرار تطوير الطرق الداخلية في الصليبخات طريق خلف الأحمر
فوندروسوفا تحصد لقبها الثالث
رئيس الدولة و نائباه يهنئون قادة الدول العربية و الإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة