الوزير حجاوي يطلع على احتياجات الطائفة السامرية

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس / PNN - اطلع وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، على واقع اوضاع الطائفة السامرية وأبرز الاحتياجات والمطالب المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الطائفة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير حجاوي، اليوم الأربعاء، لبيت الضيافة على قمة جبل جرزيم، التقى خلالها مع الكاهن الاكبر عبد الله واصف، ولجنة الطائفة السامرية، ممثلة بسكرتير الطائفة لطفي السامري، وامين الصندوق باللجنة ابراهيم الكاهن، واعضاء اللجنة، وبحضور مدير عام الحكم المحلي في نابلس سامر خماش، ومدير العلاقات العامة والاعلام رأفت دراوشة.

هذا واستعرض سكرتير الطائفة أهم الاحتياجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتعبيد الطرق الداخلية لخدمة التوسع العمراني، اضافة لاستكمال مشروع ملعب لكرة السلة، ومناقشة قضايا تتعلق بالتراخيص والكهرباء وغيرها.

بدوره، نقل الوزير حجاوي تحيات دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى لأبناء الطائفة، مؤكدا اهتمام الحكومة الفلسطينية، والتزامها بدعمهم، كونهم جزءا ومكونا أساسيا من مكونات الشعب الفلسطيني.

وأشار الى أن مختلف المطالب والاحتياجات التي تم طرحها خلال اللقاء سيتم متابعتها والعمل على تلبيتها ضمن الامكانات المتاحة ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها وبما يحقق المصلحة العامة.