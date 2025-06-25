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الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز عسكري شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز عسكري شرق بيت لحم

2025-06-25 08:07:42
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا على حاجز شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن عزام الوحش (24 عاما)، خلال مروره على حاجز الكونتينر.

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