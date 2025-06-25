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بريطانيا تشتري طائرات مقاتلة قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية

بريطانيا تشتري طائرات مقاتلة قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية

2025-06-25 08:05:29

خبرني - قالت بريطانيا، إنها ستشتري 12 طائرة مقاتلة "إف-35 إيه" قادرة على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية فيما وصفته بأنه أكبر توسع لقوة الردع النووي لديها منذ قرابة 30 عاما.

وذكرت الحكومة البريطانية أن شراء الطائرات التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن من شأنه أن يمكن قواتها الجوية من حمل أسلحة نووية لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان "في عصر يسوده عدم اليقين الشديد، لم يعد بإمكاننا أن نعتبر السلام أمرا مفروغا منه".

ويقتصر الردع النووي البريطاني حاليا على نشر غواصة مسلحة نوويا تقوم بدوريات بحرية.

وتعمل حكومة ستارمر على زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير قواتها العسكرية، بما في ذلك أسطولها من الغواصات، في ظل مواجهتها عداء روسيا متزايدا وتقاعس واشنطن عن دورها التقليدي بالدفاع عن أوروبا.

وقال مسؤول بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة ستزود بريطانيا بالأسلحة النووية التكتيكية بي 61 لاستخدامها بالطائرات في إطار خطة لأن تتحمل بريطانيا المزيد من المسؤولية عن الأمن الأوروبي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته "هذه مساهمة أخرى قوية من بريطانيا للحلف".

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