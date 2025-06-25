الفيصلي يعلن التحاق المحترف النيجيري أجاغون

الفيصلي يعلن التحاق المحترف النيجيري أجاغون
عمان 25 حزيران (بترا)- أعلن النادي الفيصلي التحاق المحترف النيجيري عبدالجليل أجاغون، بتدريبات فريق كرة القدم، استعدادا للموسم الكروي المقبل.
ووصل أجاغون، إلى عمان قادما من بلاده استعدادا للبدء في التدريبات مع فريقه الجديد.
وتعاقد النادي الفيصلي رسميا مع المحترف أجاغون، لتعزيز صفوفه خلال المنافسات المقبلة، حيث سبق له أن احترف في الموسم الكروي الماضي في صفوف فريق الحسين إربد، قبل أن الانتقال إلى صفوف الفيصلي.
وينطلق الموسم الكروي 2025-2026 في 21 من الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/ ع أ/اح
25/06/2025 14:06:42
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