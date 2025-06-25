الفيصلي يعلن التحاق المحترف النيجيري أجاغون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 حزيران (بترا)- أعلن النادي الفيصلي التحاق المحترف النيجيري عبدالجليل أجاغون، بتدريبات فريق كرة القدم، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

ووصل أجاغون، إلى عمان قادما من بلاده استعدادا للبدء في التدريبات مع فريقه الجديد.

وتعاقد النادي الفيصلي رسميا مع المحترف أجاغون، لتعزيز صفوفه خلال المنافسات المقبلة، حيث سبق له أن احترف في الموسم الكروي الماضي في صفوف فريق الحسين إربد، قبل أن الانتقال إلى صفوف الفيصلي.

وينطلق الموسم الكروي 2025-2026 في 21 من الشهر المقبل.

--(بترا)

خ خ/ ع أ/اح

25/06/2025 14:06:42