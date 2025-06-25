اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري يدخل حيز التنفيذ
عمان 25 حزيران (بترا)- أعلن بنك الاتحاد والبنك الاستثماري اليوم الأربعاء موافقة هيئتيهما العامتين غير العاديتين على انتقال ملكية كامل الأسهم المكونة لرأسمال "الاستثماري" إلى "الاتحاد"، مقابل حصول مساهمي "الاستثماري" على أسهم عينية سيقوم "الاتحاد" بإصدارها وتخصيصها لمساهمين.
وبموجب هذه الموافقة، دخلت الصفقة حيز التنفيذ الرسمي، لتستكمل ضمن الأطر التنظيمية الخاضعة لموافقات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، ودائرة مراقبة الشركات، وهيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية.
وبإتمام هذه المرحلة، يكون بنك الاتحاد أنجز عملية زيادة رأسماله ليصبح (325.2) مليون دينار، وتملك كامل أسهم البنك الاستثماري.
وسيباشر البنكان بعد ذلك السير بإجراءات الدمج، لغايات الوصول إلى توحيد البنية المؤسسية والتشغيلية لكلا البنكين، وتوحيد الهيكل التنظيمي والكوادر البشرية، والأنظمة، والعمليات بما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أن عملية الدمج ستتم تحت إشراف الجهات الرقابية، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة وخلال هذه المرحلة، سيستمر البنك الاستثماري بتقديم خدماته المصرفية إلى عملائه كالمعتاد.
وفي هذا السياق، أكد "الاتحاد" أنه يتطلع إلى الوقت الذي سينضم فيه موظفو البنك الاستثماري وشركاته التابعة إلى منظومته المؤسسية، مؤكدا أن العنصر البشري هو حجر الأساس في تحقيق طموحات البنك المستقبلية، وأن تكامل الخبرات بين المؤسستين سيشكل رافعة حقيقية في بناء كيان مصرفي أكثر مرونة وتنافسية.
وأكد رئيس مجلس إدارة "الاتحاد"، باسم السلفيتي، ورئيس مجلس إدارة "الاستثماري"، فهمي أبو خضرا، أن هذه الصفقة تأتي تتويجا لعلاقة مؤسسية قائمة على الثقة والانسجام، وتهدف إلى ترسيخ موقع البنك في السوق وتعزيز قدرته على النمو المستدام في بيئة مالية تتسم بالديناميكية والتغير المتسارع.
وأكدت إدارة البنكين تقديرها لجهود الجهات الرسمية والرقابية التي واكبت مراحل هذه الصفقة وأسهمت في إنجاحها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى من نوعها في المملكة من حيث الهيكل (استحواذ مقابل أسهم)، ومن أكبر صفقات التكامل وبناء القدرات في القطاع البنكي الأردني، حيث سترتفع إجمالي موجودات البنك الموحد إلى نحو 11 مليار دينار أردني، وستتجاوز حقوق الملكية حاجز المليار دينار أردني.
--(بترا)
رش/ع أ/ف ق
25/06/2025 14:09:21
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