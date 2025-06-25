اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري يدخل حيز التنفيذ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 حزيران (بترا)- أعلن بنك الاتحاد والبنك الاستثماري اليوم الأربعاء موافقة هيئتيهما العامتين غير العاديتين على انتقال ملكية كامل الأسهم المكونة لرأسمال "الاستثماري" إلى "الاتحاد"، مقابل حصول مساهمي "الاستثماري" على أسهم عينية سيقوم "الاتحاد" بإصدارها وتخصيصها لمساهمين.

وبموجب هذه الموافقة، دخلت الصفقة حيز التنفيذ الرسمي، لتستكمل ضمن الأطر التنظيمية الخاضعة لموافقات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، ودائرة مراقبة الشركات، وهيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية.

وبإتمام هذه المرحلة، يكون بنك الاتحاد أنجز عملية زيادة رأسماله ليصبح (325.2) مليون دينار، وتملك كامل أسهم البنك الاستثماري.

وسيباشر البنكان بعد ذلك السير بإجراءات الدمج، لغايات الوصول إلى توحيد البنية المؤسسية والتشغيلية لكلا البنكين، وتوحيد الهيكل التنظيمي والكوادر البشرية، والأنظمة، والعمليات بما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أن عملية الدمج ستتم تحت إشراف الجهات الرقابية، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة وخلال هذه المرحلة، سيستمر البنك الاستثماري بتقديم خدماته المصرفية إلى عملائه كالمعتاد.

وفي هذا السياق، أكد "الاتحاد" أنه يتطلع إلى الوقت الذي سينضم فيه موظفو البنك الاستثماري وشركاته التابعة إلى منظومته المؤسسية، مؤكدا أن العنصر البشري هو حجر الأساس في تحقيق طموحات البنك المستقبلية، وأن تكامل الخبرات بين المؤسستين سيشكل رافعة حقيقية في بناء كيان مصرفي أكثر مرونة وتنافسية.

وأكد رئيس مجلس إدارة "الاتحاد"، باسم السلفيتي، ورئيس مجلس إدارة "الاستثماري"، فهمي أبو خضرا، أن هذه الصفقة تأتي تتويجا لعلاقة مؤسسية قائمة على الثقة والانسجام، وتهدف إلى ترسيخ موقع البنك في السوق وتعزيز قدرته على النمو المستدام في بيئة مالية تتسم بالديناميكية والتغير المتسارع.

وأكدت إدارة البنكين تقديرها لجهود الجهات الرسمية والرقابية التي واكبت مراحل هذه الصفقة وأسهمت في إنجاحها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى من نوعها في المملكة من حيث الهيكل (استحواذ مقابل أسهم)، ومن أكبر صفقات التكامل وبناء القدرات في القطاع البنكي الأردني، حيث سترتفع إجمالي موجودات البنك الموحد إلى نحو 11 مليار دينار أردني، وستتجاوز حقوق الملكية حاجز المليار دينار أردني.

--(بترا)

رش/ع أ/ف ق

25/06/2025 14:09:21