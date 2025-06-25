أوقاف إربد الأولى تجهز 243 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن

أوقاف إربد الأولى تجهز 243 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن
إربد 25 حزيران (بترا)- أعلنت مديرية أوقاف إربد الأولى عن تجهيز 243 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مساجدها.
وقال مدير المديرية عمر الحموري إن المراكز الصيفية توزعت بواقع 103 مراكز للذكور، و140 مركزا للإناث، موزعة على مختلف المناطق التابعة للمديرية.
وأضاف أن الهدف الأساس من هذه المراكز هو تعليم علوم القرآن الكريم وأحكام التجويد والتلاوة، والآداب الإسلامية، إضافة إلى غرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، واستغلال أوقات الفراغ لدى المشاركين فيها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن المراكز الصيفية يشرف عليها مجموعة من الأئمة والوعاظ والخطباء المؤهلين، ممن يحملون شهادات العلم الشرعي والإجازة القرآنية، فضلا عن امتلاك المهارات التربوية والإرشادية السلوكية.
ودعا الحموري، الطلبة إلى التسجيل في تلك المراكز في أقرب مسجد مخصص لها ضمن مناطق سكناهم، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستباشر التدريس مطلع الأسبوع المقبل، وتستمر حتى منتصف آب المقبل، بواقع 3 أيام أسبوعيا.
--(بترا)
س ع/ع أ/ف ق
25/06/2025 14:10:22
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