أوقاف إربد الأولى تجهز 243 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن

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إربد 25 حزيران (بترا)- أعلنت مديرية أوقاف إربد الأولى عن تجهيز 243 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مساجدها.

وقال مدير المديرية عمر الحموري إن المراكز الصيفية توزعت بواقع 103 مراكز للذكور، و140 مركزا للإناث، موزعة على مختلف المناطق التابعة للمديرية.

وأضاف أن الهدف الأساس من هذه المراكز هو تعليم علوم القرآن الكريم وأحكام التجويد والتلاوة، والآداب الإسلامية، إضافة إلى غرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، واستغلال أوقات الفراغ لدى المشاركين فيها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن المراكز الصيفية يشرف عليها مجموعة من الأئمة والوعاظ والخطباء المؤهلين، ممن يحملون شهادات العلم الشرعي والإجازة القرآنية، فضلا عن امتلاك المهارات التربوية والإرشادية السلوكية.

ودعا الحموري، الطلبة إلى التسجيل في تلك المراكز في أقرب مسجد مخصص لها ضمن مناطق سكناهم، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستباشر التدريس مطلع الأسبوع المقبل، وتستمر حتى منتصف آب المقبل، بواقع 3 أيام أسبوعيا.

--(بترا)

س ع/ع أ/ف ق

25/06/2025 14:10:22





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