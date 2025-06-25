  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أوقاف إربد الأولى تجهز 243 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن

أوقاف إربد الأولى تجهز 243 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن

2025-06-25 08:05:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 25 حزيران (بترا)- أعلنت مديرية أوقاف إربد الأولى عن تجهيز 243 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مساجدها.
وقال مدير المديرية عمر الحموري إن المراكز الصيفية توزعت بواقع 103 مراكز للذكور، و140 مركزا للإناث، موزعة على مختلف المناطق التابعة للمديرية.
وأضاف أن الهدف الأساس من هذه المراكز هو تعليم علوم القرآن الكريم وأحكام التجويد والتلاوة، والآداب الإسلامية، إضافة إلى غرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، واستغلال أوقات الفراغ لدى المشاركين فيها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن المراكز الصيفية يشرف عليها مجموعة من الأئمة والوعاظ والخطباء المؤهلين، ممن يحملون شهادات العلم الشرعي والإجازة القرآنية، فضلا عن امتلاك المهارات التربوية والإرشادية السلوكية.
ودعا الحموري، الطلبة إلى التسجيل في تلك المراكز في أقرب مسجد مخصص لها ضمن مناطق سكناهم، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستباشر التدريس مطلع الأسبوع المقبل، وتستمر حتى منتصف آب المقبل، بواقع 3 أيام أسبوعيا.
--(بترا)
س ع/ع أ/ف ق
25/06/2025 14:10:22

آخر الأخبار الأميرة بسمة بنت علي تلتقي مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعي قرارات مجلس الوزرا "أوقاف إربد الأولى" تجهز 243 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآ اندماج بنكي "الاتحاد" و"الاستثماري" يدخل حيز التنف الفيصلي يعلن التحاق المحترف النيجيري أجاغو عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN25062025000117011021ID1109721967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث