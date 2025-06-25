الأميرة بسمة بنت علي تلتقي مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية

الأميرة بسمة بنت علي تلتقي مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية
السلط 25 حزيران (بترا)- التقت سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة لبحث سبل التعاون بين الحديقة والمركز.
وحسب بيان للمركز، اليوم ، بحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون في المجالات البحثية النباتية، بما يخدم التنمية المستدامة والابتكار الزراعي.
واطلع الرواشدة على مستوى الدقة في التصميم، وجودة التنظيم، وتنوع الأصناف النباتية التي تحتضنها الحديقة.
وأشاد الرواشدة بالدور الريادي لسموها في تأسيس هذه الحديقة، التي تُعدّ من المعالم الزراعية الوطنية المتميزة.
--(بترا)
ون/از /اص/ف ق
25/06/2025 14:45:02
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