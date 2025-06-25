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الأميرة بسمة بنت علي تلتقي مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية

الأميرة بسمة بنت علي تلتقي مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية

2025-06-25 08:05:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 25 حزيران (بترا)- التقت سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة لبحث سبل التعاون بين الحديقة والمركز.
وحسب بيان للمركز، اليوم ، بحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون في المجالات البحثية النباتية، بما يخدم التنمية المستدامة والابتكار الزراعي.
واطلع الرواشدة على مستوى الدقة في التصميم، وجودة التنظيم، وتنوع الأصناف النباتية التي تحتضنها الحديقة.
وأشاد الرواشدة بالدور الريادي لسموها في تأسيس هذه الحديقة، التي تُعدّ من المعالم الزراعية الوطنية المتميزة.
--(بترا)
ون/از /اص/ف ق
25/06/2025 14:45:02

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