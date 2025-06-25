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*أوَّلاً: قرارات لاستكمال مشاريع تمَّ إقرارها خلال الزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء في المحافظات:*

تخصيص المبالغ اللازمة للبدء بطرح عطاءات صيانة المراكز الصحيَّة الآتية:

1. مركز صحي الحسينيَّة الغربي الشَّامل في محافظة معان.

2. مركز صحي الرِّيشة الشامل في محافظة العقبة.

3. مركز صحي رحمة في محافظة العقبة.

*ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:*

الموافقة على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025م.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025م.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م.

*ثالثاً: قرارات تتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي:*

الموافقة على تعديل حدود منطقة مجمع الضليل التنموية لغايات جذب استثمارات صناعية جديدة.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م.

السلط 25 حزيران (بترا)- أعلن وزير الاتّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الأربعاء، في محافظة البلقاء.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء اتَّخذ عدداً من القرارات لاستكمال مشاريع في المحافظات، تمَّ إقرارها خلال الزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء خلال الشهور الماضية.

وبيَّن في هذا الصَّدد أنَّ مجلس الوزراء قرَّر تخصيص المبالغ الماليَّة اللازمة لغايات البدء بطرح عطاءات لأعمال الصيانة اللازمة لثلاثة مراكز صحيَّة في محافظتيّ معان والعقبة، وذلك عقب الزِّيارات الميدانيَّة التفقديَّة التي أجراها رئيس الوزراء لتلك المراكز وهي: مركز صحي الحسينيَّة الغربي الشَّامل في معان، ومركز صحِّي الرِّيشة الشَّامل، ومركز صحِّي رحمة في محافظة العقبة.

وفي إطار تحديث القطاع العام، كشف وزير الاتِّصال الحكومي أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام لسنة 2025م.

وتهدف هذه التعليمات إلى الاستدامة في تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الشابة المدرّبة والمؤهلة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية وبشكل استباقي، وإعداد قيادات قادرة على التنافس لتولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام.

وترتكز هذه التعليمات إلى مفهوم الاستثمار في المواهب الشابة، وتعزيز وتسريع فرص الشباب في تولي مناصب قيادية، من خلال مشاركتهم في أحد مساري القيادات المستقبلية الشابة والقيادات التنفيذية ضمن مفهوم المسار السريع، وتمكينهم من امتلاك الكفايات القيادية بما يؤهلهم لتولي مناصب إشرافية وقيادية عليا.

وبموجب التعليمات، ستتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة تخطيط وإطلاق ومتابعة تلك المسارات، وإعداد الدراسات اللازمة لتقييم احتياجات الدوائر من الوظائف القيادية، وإعداد الأدلَّة والنماذج المتعلقة بإدارة المسارات والرقابة على حسن تنفيذها، كما ستقوم ومن خلال مركز تقييم الكفايات، بتقييم كفايات المرشحين للمشاركة في تلك المسارات.

وسيتولى معهد الإدارة العامة تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، بما في ذلك الدبلوم والشهادات المهنية ذات العلاقة.

وتلزم التعليمات الدوائر في القطاع العام بتمكين وتسهيل وتوفير جميع الترتيبات اللازمة لمشاركة موظفيها في تلك المسارات، وبما يمكنها من توفير قيادات مستقبلية مؤهلة، ضمن الدائرة والقطاع الذي تعمل فيه.

يُشار إلى أن المشاركين في مسارات القيادات المستقبلية ممن استطاعوا أن يحققوا متطلبات تلك المسارات بنجاح، ستتوفر لهم حزمة من الامتيازات التي تعزز من فرصهم في المنافسة على إشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في القطاع العام.

كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025م، الذي أوجبت المادة السَّادسة منه على إصدار نظام صندوق لدعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، نتيجة لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

ويهدف مشروع النِّظام لتمكين الهيئة من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، ونقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، وكذلك نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.

ومن شأن عمليَّة الدَّمج والنَّقل أعلاه تحسين الكفاءة والأداء، وتطوير جودة الخدمات، ومواكبة المستجدات، وتحقيق أهداف الإصلاح الاداري، وتوحيد الجهود، وتوفير الموارد، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وتحقيق نتائج إيجابية من خلال دمج المؤسسات وفق المعايير الفضلى، إضافةً إلى تحقيق الوفر المالي وترشيد الاستهلاك.

كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، ومواءمة الهيكل الجديد مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، وبما ينسجم مع متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ استحداث شاغر أمين عام للشؤون الفنية وشاغر أمين عام للشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتوافق مع متطلبات العمل الهندسي والتكنولوجي، وإدارة للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، ووحدة للبيانات والمعلومات، وعدد من المديريات في إدارة الأبنية.

وفي إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل حدود منطقة مجمع الضليل التنموية، وذلك بضم قطعة أرض في وادي الضليل من أراضي قرية مزرعة قصر الحلابات الزرقاء البالغة مساحتها قُرابة 450 دونماً إليها، لغايات تمكين المطوِّر الرئيس للمنطقة من استقطاب وجذب استثمارات صناعية جديدة ومتنوعة، تنسجم مع المتطلبات والموافقات البيئية لها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى شمول أصحاب العقارات التي تمَّ بناؤها خلال عام 2025م، بالمدَّة المحدَّدة بموجب النظام لتصويب أوضاعها حتى نهاية العام الحالي، بعد أن كان النظام قد حدَّد هذه المهلة للعقارات القائمة حتى نهاية عام 2024م.

ويتيح هذا التمديد لمالكي هذه العقارات الاستفادة من نسبة التخفيض على رسوم مخالفات الترخيص وغيرها المنصوص عليها قانوناً حتى نهاية العام الجاري؛ وذلك للتخفيف عليهم بدلاً من دفع غرامات تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة.

وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية، مع ضمان سلامة البناء، ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال الفترة المحدَّدة.

وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد استهلَّ المؤتمر الصَّحفي بالتَّهنئة بالعام الهجري الجديد، مشيراً إلى أنَّ انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء يأتي استكمالاً لانعقادها في جميع المحافظات، حيث عُقدت قبل البلقاء في ثماني محافظات.

وقال المومني: نتشرّف اليوم بانعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء التي تُعد من المحافظات المحورية في المملكة، ودورها حيوي في الزراعة والتعليم والصحة والسياحة وتحتضن مدينة السلط المصنّفة على قائمة التراث العالمي.

وحول تداعيات الأوضاع الرَّاهنة على الاقتصاد الوطني، لفت المومني إلى أنَّ الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة، لافتاً إلى أنَّ مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يدرس إجراءات للحد من التداعيات، التي لحقت بعض القطاعات بسبب الظروف الراهنة وعلى رأسها القطاع السياحي.

وأشار في هذا الصَّدد إلى أنَّ الواقع السياحي في السلط واعد جداً وهناك قصص نجاح ملهمة للمشاريع السياحية فيها، بالرغم من المصاعب التي يواجهها القطاع بسبب ظروف المنطقة، مؤكِّداً أن الحكومة جادة بدعم السياحة كرافد مهم للاقتصاد الأردني.

وأشار كذلك إلى توجيه جلالة الملك عبدالله الثَّاني بزيادة نسبة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10% بدءاً من العام الجامعي المقبل، إلى جانب الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتخصيص 1039 قطعة أرض لإسكان المعلمين بخصومات تصل إلى 50% من القيمة السوقية لمثيلاتها، بالإضافة إلى استكمال صرف جميع السلف المتأخرة للمعلمين المتقدمين لها.

وقدَّم وزير الاتِّصال الحكومي خلال المؤتمر الصَّحفي عرضاً شمل الرؤية التنموية وأبرز المشاريع والأولويَّات في جميع القطاعات التي عرضها مجلس الوزراء في البلقاء، كما أجاب على أسئلة الصحفيين حول مختلف القضايا.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء عضويَّة جميع أعضاء مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتعيين كلّ من: كريمة عبد مصطفى الضَّابط / نائباً لرئيس مجلس المفوَّضين، والدكتور المعتصم عبدالله الهنداوي، والدكتور نضال موسى العوران، والدكتور ثابت حسَّان النابلسي، والدكتور محمَّد عبد الودود أبو عمر أعضاء في مجلس المفوَّضين.

--(بترا)

أع/ع ع/ف ق

25/06/2025 14:41:53