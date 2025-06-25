الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني رفض القاهرة الهجوم الصاروخي على قطر

الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني رفض القاهرة الهجوم الصاروخي على قطر
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، رفض القاهرة "القاطع" للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر أخيرا ، معربا عن إدانة مصر لأي أعمال تمس سيادة الدول لا سيما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان اليوم الأربعاء، إن السيسي رحب خلال الاتصال بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، مشددا على أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به في ضوء ما كان يشهده المشهد الإقليمي من تصعيد كاد أن يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن استعراضا للجهود المكثفة والاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة لاحتواء التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدا استمرار مصر في بذل كل ما يلزم من مساع لتثبيت اتفاق إيقاف إطلاق النار.
وذكر أن الرئيسين اتفقا على أن المرحلة الحالية بما تنطوي عليه من دقة وحساسية تقتضي الدفع نحو الحلول السياسية الشاملة وتبني مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بالأمن الإقليمي.
وشددا على أهمية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي بين واشنطن وطهران وضرورة معالجة الشواغل المرتبطة بعدم الانتشار النووي والدفع نحو إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الإيراني حرص من جانبه على توجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسي، مثمنا المواقف المصرية الرشيدة والداعمة لاستعادة الاستقرار في المنطقة وما تنطوي عليه من جهود لحقن دماء جميع الأطراف.
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