الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني رفض القاهرة الهجوم الصاروخي على قطر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، رفض القاهرة "القاطع" للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر أخيرا ، معربا عن إدانة مصر لأي أعمال تمس سيادة الدول لا سيما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان اليوم الأربعاء، إن السيسي رحب خلال الاتصال بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، مشددا على أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به في ضوء ما كان يشهده المشهد الإقليمي من تصعيد كاد أن يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن استعراضا للجهود المكثفة والاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة لاحتواء التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدا استمرار مصر في بذل كل ما يلزم من مساع لتثبيت اتفاق إيقاف إطلاق النار.

وذكر أن الرئيسين اتفقا على أن المرحلة الحالية بما تنطوي عليه من دقة وحساسية تقتضي الدفع نحو الحلول السياسية الشاملة وتبني مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بالأمن الإقليمي.

وشددا على أهمية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي بين واشنطن وطهران وضرورة معالجة الشواغل المرتبطة بعدم الانتشار النووي والدفع نحو إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الإيراني حرص من جانبه على توجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسي، مثمنا المواقف المصرية الرشيدة والداعمة لاستعادة الاستقرار في المنطقة وما تنطوي عليه من جهود لحقن دماء جميع الأطراف.