وزير التربية يزور إدارة العلاقات العامة ويشكرها على مساهمتها الإعلامية في إنجاح الاختبارات

عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، عقب إعلانه نتيجة الثانوية العامة وبرفقته عدد من قياديي الوزارة، بزيارة إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، حيث شكرهم على جهودهم وعلى مساهمتهم الإعلامية الفعالة في إنجاح الاختبارات وأداء عملهم على أكمل وجه، متمنياً لهم المزيد من التقدم للارتقاء بالدور الإعلامي في خدمة العملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام .

وأشاد الطبطبائي بجريدة "الأنباء" وتغطيتها المتميزة للأخبار التربوية، مؤكداً أنه حريص على قراءة ومتابعة أخبارها بشكل يومي .