وزير التربية يزور إدارة العلاقات العامة ويشكرها على مساهمتها الإعلامية في إنجاح الاختبارات

وزير التربية يزور إدارة العلاقات العامة ويشكرها على مساهمتها الإعلامية في إنجاح الاختبارات
عبدالعزيز الفضلي
قام وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، عقب إعلانه نتيجة الثانوية العامة وبرفقته عدد من قياديي الوزارة، بزيارة إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، حيث شكرهم على جهودهم وعلى مساهمتهم الإعلامية الفعالة في إنجاح الاختبارات وأداء عملهم على أكمل وجه، متمنياً لهم المزيد من التقدم للارتقاء بالدور الإعلامي في خدمة العملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام .
وأشاد الطبطبائي بجريدة "الأنباء" وتغطيتها المتميزة للأخبار التربوية، مؤكداً أنه حريص على قراءة ومتابعة أخبارها بشكل يومي .
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