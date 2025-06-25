النمسا تقدم 3 ملايين يورو دعماً للمدنيين في غزة

أعلن المستشار كريستيان شتوكر، رئيس وزراء النمسا، تقديم مساعدة مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المتضررين، والإسهام في توفير مياه الشرب والغذاء والمأوى.

وشدد المستشار النمساوي في تصريحات له على ضرورة استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم، ولفت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير للغاية.

من جانبها وفي الشأن نفسه قالت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا إن استقرار الوضع بشكل دائم في غزة لن يتحقق إلا بإسكات المدافع وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين" ودعت إلى عدم إغفال قطاع غزة في ضوء مستجدات الوضع الراهن بين إسرائيل وإيران.