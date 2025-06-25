  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
النمسا تقدم 3 ملايين يورو دعماً للمدنيين في غزة

النمسا تقدم 3 ملايين يورو دعماً للمدنيين في غزة

2025-06-25 08:01:12
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المستشار كريستيان شتوكر، رئيس وزراء النمسا، تقديم مساعدة مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المتضررين، والإسهام في توفير مياه الشرب والغذاء والمأوى.

وشدد المستشار النمساوي في تصريحات له على ضرورة استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم، ولفت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير للغاية.

من جانبها وفي الشأن نفسه قالت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا إن استقرار الوضع بشكل دائم في غزة لن يتحقق إلا بإسكات المدافع وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين" ودعت إلى عدم إغفال قطاع غزة في ضوء مستجدات الوضع الراهن بين إسرائيل وإيران.

MENAFN25062025000110011019ID1109721890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث