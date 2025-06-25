النمسا تقدم 3 ملايين يورو دعماً للمدنيين في غزة
أعلن المستشار كريستيان شتوكر، رئيس وزراء النمسا، تقديم مساعدة مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المتضررين، والإسهام في توفير مياه الشرب والغذاء والمأوى.
وشدد المستشار النمساوي في تصريحات له على ضرورة استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم، ولفت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير للغاية.
من جانبها وفي الشأن نفسه قالت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا إن استقرار الوضع بشكل دائم في غزة لن يتحقق إلا بإسكات المدافع وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين" ودعت إلى عدم إغفال قطاع غزة في ضوء مستجدات الوضع الراهن بين إسرائيل وإيران.
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