"ألتيريكس" تعزز الطلب على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات

"ألتيريكس" تعزز الطلب على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات
أعلنت ((ألتيريكس))، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، عن تعيين ميشيل هوف بمنصب رئيس التسويق لقيادة استراتيجية التسويق الخاصة بالشركة. يؤكد هذا التعيين التزام ((ألتيريكس)) بتعزيز منصتها الموحدة، ((ألتيركس ون)) (Alteryx One)، ودفع الشركة نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنمو.
وستتولى ميشيل مسؤولية الإشراف على جميع جوانب مبادرات التسويق العالمية للشركة، بما في ذلك تسويق المنتجات وتوليد الطلب عليها.
وقالت ميشيل هوف، رئيس التسويق الجديد في ألتيريكس: ((أنا في غاية الحماس للانضمام إلى ((ألتيريكس)) في هذه اللحظة المحورية لكل من الشركة والقطاع. تلتزم ((ألتيريكس)) بتمكين الشركات حول العالم من تحقيق قيمة أكبر من بياناتها، من خلال التحليلات والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإطلاق العنان لقدرة البيانات. وبفضل عقليتي التي تضع العميل في المقام الأول، وشغفي ببناء فرق تسويق عالية الأداء، أنا مستعدة لتشكيل المرحلة التالية من النمو في ألتيريكس)).
وقال آندي ماكميلان، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيريكس: ((ميشيل قائدة عالمية المستوى، تحظى بالتقدير والاحترام في مجتمع الأعمال، ولطالما قدّرتُ شخصياً قدرتها على إيصال القيمة وتحديد مكانة الشركات بوضوح وبساطة. تُعتبر ميشيل مديراً استثنائياً بحق، وأتطلع إلى رؤية التأثير الذي ستحدثه في ألتيريكس)).
مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط توائم ((ألتيريكس)) حلولها وابتكاراتها مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لتعزيز مكانة الدولة الريادية عالمياً في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في اقتصاد الدولة بحلول عام 2030. يأتي هذا النمو مدعوماً بالمبادرات الحكومية الهادفة، وجهود التحول الرقمي، والطلب المتزايد على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وبفضل تركيزها على تحويل البيانات إلى رؤى عملية، من خلال تحليلات منخفضة التكلفة خالية من البرمجيات والشفرات، تتمتع ((ألتيريكس)) بمكانة جيدة تمكنها من دعم هذه الأجندة ومساعدة الشركات الإماراتية على فتح آفاق جديدة، من خلال تقديم حلول أتمتة سهلة الاستخدام، وقابلة للتطوير.
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