"ألتيريكس" تعزز الطلب على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات

MENAFN - Al-Bayan) دبي - البيانأعلنت ((ألتيريكس))، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، عن تعيين ميشيل هوف بمنصب رئيس التسويق لقيادة استراتيجية التسويق الخاصة بالشركة. يؤكد هذا التعيين التزام ((ألتيريكس)) بتعزيز منصتها الموحدة، ((ألتيركس ون)) (Alteryx One)، ودفع الشركة نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنمو.

وستتولى ميشيل مسؤولية الإشراف على جميع جوانب مبادرات التسويق العالمية للشركة، بما في ذلك تسويق المنتجات وتوليد الطلب عليها.

وقالت ميشيل هوف، رئيس التسويق الجديد في ألتيريكس: ((أنا في غاية الحماس للانضمام إلى ((ألتيريكس)) في هذه اللحظة المحورية لكل من الشركة والقطاع. تلتزم ((ألتيريكس)) بتمكين الشركات حول العالم من تحقيق قيمة أكبر من بياناتها، من خلال التحليلات والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإطلاق العنان لقدرة البيانات. وبفضل عقليتي التي تضع العميل في المقام الأول، وشغفي ببناء فرق تسويق عالية الأداء، أنا مستعدة لتشكيل المرحلة التالية من النمو في ألتيريكس)).

وقال آندي ماكميلان، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيريكس: ((ميشيل قائدة عالمية المستوى، تحظى بالتقدير والاحترام في مجتمع الأعمال، ولطالما قدّرتُ شخصياً قدرتها على إيصال القيمة وتحديد مكانة الشركات بوضوح وبساطة. تُعتبر ميشيل مديراً استثنائياً بحق، وأتطلع إلى رؤية التأثير الذي ستحدثه في ألتيريكس)).

مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط توائم ((ألتيريكس)) حلولها وابتكاراتها مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لتعزيز مكانة الدولة الريادية عالمياً في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في اقتصاد الدولة بحلول عام 2030. يأتي هذا النمو مدعوماً بالمبادرات الحكومية الهادفة، وجهود التحول الرقمي، والطلب المتزايد على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وبفضل تركيزها على تحويل البيانات إلى رؤى عملية، من خلال تحليلات منخفضة التكلفة خالية من البرمجيات والشفرات، تتمتع ((ألتيريكس)) بمكانة جيدة تمكنها من دعم هذه الأجندة ومساعدة الشركات الإماراتية على فتح آفاق جديدة، من خلال تقديم حلول أتمتة سهلة الاستخدام، وقابلة للتطوير.